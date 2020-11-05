 

Суд в США постановил освободить россиянку Осипову из тюрьмы

05.11.2020, 6:32, Новости дня

Апелляционный суд США постановил немедленно освободить россиянку Богдану Осипову из американской тюрьмы.

Федеральному бюро тюрем поручено «немедленно освободить» ее. Суд разрешил заслушать повторный приговор по видеосвязи из дома ее отчима в нью-йоркском районе Квинс. Окружной суд Канзаса, который вынес Осиповой первоначальный приговор, был против немедленного освобождения и настаивал на присутствии россиянки на заслушивании нового приговора. Апелляционный суд указал, что Осипова уже отбыла максимально возможный срок наказания в 36 месяцев.

Ее адвокат Джошуа Лотер сообщил, что «окружной суд Канзаса сегодня же должен выпустить решение об освобождении Богданы, и она покинет тюрьму в самое ближайшее время». По его словам, «окружной суд намерен соблюдать все требования и процедуры, установленные апелляционным судом, то освобождение может состояться уже сегодня», передает ТАСС.

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.



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