Сдавший тест на коронавирус Евгений Петросян выписался из больницы

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05.11.2020, 6:17, Разное

Российского юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после сообщений о том, что у него обнаружили коронавирус. На самом деле артист проходил плановое медицинское обследование, о чем рассказали его официальные представители.
Супруга юмориста Татьяна Брухунова и его юрист Сергей Жорин в социальных сетях написали, что с Евгением Петросяном все хорошо. Он уже выписался из больницы, где сделал тесты на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными.

Госпитализировали артиста в рамках планового обследования, чтобы убедиться, что у юмориста нет никаких проблем со здоровьем. Стоит отметить, ранее Елена Степаненко призналась, что не верит в отцовство Евгения Петросяна, а ребенок у Брухуновой, по ее мнению, мог появиться от другого человека.



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