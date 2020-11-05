Сдавший тест на коронавирус Евгений Петросян выписался из больницы

05.11.2020, 6:17, Разное

Российского юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после сообщений о том, что у него обнаружили коронавирус. На самом деле артист проходил плановое медицинское обследование, о чем рассказали его официальные представители.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова и его юрист Сергей Жорин в социальных сетях написали, что с Евгением Петросяном все хорошо. Он уже выписался из больницы, где сделал тесты на коронавирус, но их результаты оказались отрицательными.

Госпитализировали артиста в рамках планового обследования, чтобы убедиться, что у юмориста нет никаких проблем со здоровьем. Стоит отметить, ранее Елена Степаненко призналась, что не верит в отцовство Евгения Петросяна, а ребенок у Брухуновой, по ее мнению, мог появиться от другого человека.