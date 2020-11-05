 

Полиция Нью-Йорка начала задерживать участников протестов

05.11.2020, 5:55, Новости дня

Проводятся задержания участников акции протеста на улицах Манхэттена (Нью-Йорк), сообщают информационные агентства.

Участники акции протеста требуют учитывать все голоса на выборах американского президента, призывают распустить полицию, оскорбляют полицейских. В ответ правоохранители выборочно задерживают демонстрантов, выхватывая молодых людей из толпы, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе вооруженного конфликта между трампистами и их противниками. В июне в США только официально было продано 3,9 млн единиц огнестрельного оружия. Большая часть покупателей – те, кто делает это в первый раз. Избирательный штаб Дональда Трампа подал иски для приостановки подсчета голосов на выборах в нескольких штатах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В результате пожара в многоэтажном доме в Москве погибли двое

25.07 / Открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

17.09 / В Индии число инфицированных коронавирусом превысило 5 млн

27.08 / Анонсировано получение флотом 12 МРК «Буян-М» с «Калибрами»

04.09 / Число жертв тайфуна в Приморье увеличилось до трех человек

20.07 / В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на коронавирус

24.09 / Двух россиян приговорили в Греции к 300 годам тюрьмы

03.08 / В Рособрнадзоре оценили решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку

21.10 / Пентагон скорректировал заявление о переброске войск США в Прибалтику

18.08 / В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска