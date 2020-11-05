Власти Дании решили истребить всех норок в стране

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05.11.2020, 5:55, Новости дня

В Дании уничтожат всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, сообщила глава правительства страны Метте Фредериксен.

Мутировавшим коронавирусом, который может создать проблемы для вакцины, заразились 12 человек. Вирус ослабляет способность к образованию антител. Фредериксен объявила, что «все норки в Дании должны быть уничтожены». Власти не смогли найти иного решения проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVS.

Она сказала: «Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности». Коронавирус выявили на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. В уничтожении норок примут участие военные и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Фредериксен подчеркнула, что у руководства страны есть ответственность не только перед жителями Дании, но и «перед остальным миром».

Напомним, сообщалось, что в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.



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