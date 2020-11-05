 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 ноября 2020 года

05.11.2020, 5:43, Разное

Число новых зараженных подскочило почти до 20 тысяч человек. За сутки инфекцию подхватили 19 768 человек. Ученые и медики ожидают, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в середине ноября. Но в Роспотребнадзоре к оптимистичным прогнозам пока относятся с осторожностью.

Специалисты ведомства считают, что говорить о стабилизации ситуации можно будет лишь тогда, когда суточный прирост заболевших будет одинаковым на протяжении хотя бы восьми дней. В целом, большинство специалистов сходятся во мнении, что пандемия пойдёт на спад не раньше весны.

Тем временем американские ученые из Университета Флориды обнаружили, что вакцинация от гриппа значительно облегчает течение COVID-19. Так, из более 2000 исследованных пациентов те, кто не сделал прививку, примерно в 2,5 раза чащеоказывались в госпитале и в 3,3 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    445 181
  • Умерли –
    7 004
  • Выздоровели –
    325 531

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 693 454
  • Умерли –
    29 217
  • Выздоровели –

    1 266 931

Коронавирус в мире

  • Заболели –

    47 530 944

  • Умерли –

    1 214 741

  • Выздоровели –
    34 071 319


Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Станут ли микрочипы «меткой зверя»?

13.07 / Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

15.01 / Невыездной: Навальному запретят вылет за границу из-за долгов

01.08 / Соблазнительный наряд для виртуальной вечеринки: Рианна отпраздновала выход своей линии уходовой косметики

25.07 / Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли

02.08 / Решетова обнародовала причины раздельного отдыха с Тимати

05.10 / 10 предметов которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

03.07 / В США требуют прекратить испытания российских ядерных ракет

12.07 / Учёные не рекомендуют пользоваться кондиционерами во время коронавируса

31.10 / Мнение: КНР на Южном Кавказе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска