Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 ноября 2020 года

05.11.2020, 5:43, Разное

Число новых зараженных подскочило почти до 20 тысяч человек. За сутки инфекцию подхватили 19 768 человек. Ученые и медики ожидают, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в середине ноября. Но в Роспотребнадзоре к оптимистичным прогнозам пока относятся с осторожностью.

Специалисты ведомства считают, что говорить о стабилизации ситуации можно будет лишь тогда, когда суточный прирост заболевших будет одинаковым на протяжении хотя бы восьми дней. В целом, большинство специалистов сходятся во мнении, что пандемия пойдёт на спад не раньше весны.

Тем временем американские ученые из Университета Флориды обнаружили, что вакцинация от гриппа значительно облегчает течение COVID-19. Так, из более 2000 исследованных пациентов те, кто не сделал прививку, примерно в 2,5 раза чащеоказывались в госпитале и в 3,3 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.

Коронавирус в Москве

Заболели –

445 181

445 181 Умерли –

7 004

7 004 Выздоровели –

325 531

Коронавирус в России

Заболели –

1 693 454

1 693 454 Умерли –

29 217

29 217 Выздоровели – 1 266 931

Коронавирус в мире