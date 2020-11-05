Мнение: Почему облажались социологи

05.11.2020, 4:55, Разное

На выборах в США подсчеты еще будут вестись минимум до пятницы (а реальная борьба вокруг проблемы «кто победил», возможно, и еще месяц), однако одно ясно уже сейчас, и об этом вовсю трубят разочарованные и даже разозленные наблюдатели: знаменитая и прославленная американская социология (которая, собственно, и породила сам жанр предвыборных опросов) в очередной раз крупно облажалась. И если прошлый раз (когда «все опросы» сулили беспроблемную победу Клинтон, а выиграл Трамп) еще можно было списать на случайность, типа «и на старуху бывает проруха», то когда «проруха» случается второй раз подряд – уже и самые ленивые задумаются: а может, это уже система?!

Возможно, что Байден в результате самых доскональных подсчетов и переподсчетов, с использованием аптекарских весов и сотых долей процента, победит – все может быть; но ведь и в этот раз «все опросы» сулили Байдену победу, причем – еще более уверенную, чем обещали старушке Хиллари! С еще более огромным и «комфортным», как это принято называть, отрывом! А на деле что? А на деле мы имеем ситуацию «ноздря в ноздрю», никаким «большим отрывом» и не пахнет. Провал социологов? По общему мнению публики – провал несомненный. Поговаривают, что в таких условиях доверие к социологическим службам теперь не только в Америке, но и во всем мире просто рухнет – бизнес не любит, когда так часто «лажают», какими бы высокоучеными объяснениями это не сопровождалось.

Что же случилось? Ведь, казалось бы, в этот раз соцслужбы, обжегшиеся на Хиллари в 2016-м, должны были бы проанализировать свой фейл, учесть ошибки, сделать над ними работу, перенастроить «оптику» – и через 4 года выдать такой результат, чтобы комар носа не подточил!

Самое интересное, что НА СЛОВАХ именно это и было сделано: опросчики дружно били себя тапком в грудь, дружно клялись, что «таперича не то что давеча», что они все учли, ко всему подготовились, что «скрытные белые американцы» (считалось, что именно они ввели в заблуждение социологию в прошлый раз) на этот раз «взяты на карандаш» и все их плутни, экивоки и умолчания будут просчитаны и интерпретированы как надо… И опять мимо.

Не стоит, кстати, думать, что такая критика возможна только на «прогнившем Западе», в России всё всегда было «ровно» – то есть что посчитает какая-нибудь Левада, столько всегда и покажут данные ЦИКа. Обычно, конечно, так и есть – но не потому, что российским социологам доступны некие тайные методики, неизвестные Гэллапу или прочим старейшим и не очень западным конторам, а больше потому, что «контрольные цифры» по «раскладу голосов» и социологи, и ЦИК получают из одного источника – Администрации президента; с чего бы тогда им расходиться?

Но в случаях (крайне редких), когда в России проводились реально конкурентные выборы с более-менее честным подсчетом голосов – придворные российские социологи «лажали» не хуже своих нынешних западных коллег. Последний крупный скандал на эту тему был, конечно, давненько – в 2013 году, когда ни одна из «больших социологических контор» – ни ВЦИОМ, ни Левада, ни ФОМ (фонд «Общественное мнение») – не смогла хоть сколько-нибудь близко предсказать успех Навального на выборах мэра Москвы (они там, насколько я припоминаю, дружно обещали, что Навальный возьмет не больше 15 – а он взял 27%; и Собянину они обещали чуть не 70% – а он, хрипя и харкая кровью, еле-еле переполз 50%).

Потешались тогда над «социологами» все кому не лень. Помню, «специалисты» из, кажется, ФОМа обиженно оправдывались тем, что… предвыборные опросы – это вообще не социология! Мы, мол, социологическое агентство, мы занимаемся социологией как наукой! А предвыборные опросы – это, дескать, «прикладуха» (прикладная наука), фи, и заниматься ею должны ПОЛСТЕРЫ. Кто такое полстеры? – цепенели журналисты, услышавшие такое слово в первый раз в жизни. – А это как раз агентства, которые проводят предвыборные опросы! – находчиво отвечали люди из ФОМа/Вциома. Ответа на вопрос, кто же тогда в России «полстеры», где их искать и сколько они берут – понятно, можно было не ждать.

Но вот теперь и американские «полстеры» облажались вместе с социологами. Почему?

Я, естественно, не знаю, точного ответа на этот вопрос; однако у меня есть свой, и довольно обширный, опыт проведения предвыборных опросов – не для публикации, конечно, а, что называется, «для себя и клиента», по ходу проведения выборных кампаний. И, поскольку я знаю процесс «изнутри» – предлагаю рассмотреть его вместе и понять, почему, собственно, так трудно правильно «угадать» исход реального голосования, даже имея под рукой достаточное количество квалифицированных интервьюеров и базы данных по избирателям.

Так-то, казалось бы, чего проще? Наксерил анкет с вопросом «За кого будете – за Х или за Игрек?», раздал их толпе опросчиков – и пустил народ опрашивать. Они анкеты приволокли, быстренько вбил все данные в таблицу, подсчитал процент – вот и результат.

Но, конечно, первая головная боль – репрезентативность. Как обеспечить, чтобы твоя выборка опрошенных реально представляла (репрезентировала) всех избирателей интересующего тебя округа (города, штата, страны)? Есть же куча параметров выборки – пол, возраст, занятость, доход, семейное положение, образование, в случае США – раса, везде – национальность… Какие, кстати, из этих параметров важны с точки зрения влияния на мотивацию голосования за того или иного кандидата, а какие – не важны? По идее, хорошо бы при построении выборки учесть всё; по практическим соображениям (временные и, прежде всего, денежные затраты) – уверен, почти все «полстеры» (будем называть их так) большую часть параметров так или иначе выкидывают к чертовой матери; например, скорее всего используют три или четыре – пол, возраст, раса и, возможно, образование. Искажает ли это выборку по сравнению с генеральной совокупностью? Наверняка да, но это еще полбеды.

Допустим, составили мы отличную, самую что ни на есть репрезентативную выборку. Дальше надо составить сам опросник, и в нем, на самом деле, одним вопросом точно не обойтись. Например – должны ли мы знать, помимо «за кого ты», ответ – а собирается ли респондент вообще голосовать? Если он скажет «я за Трампа», а на выборы вообще не придет – мы ведь окажемся в дураках, «присчитав» его голос как «трамповский»! Поэтому, хотим мы того или нет, мы должны будем (скорее всего первым пунктом) спросить – «Собираетесь ли вы идти на выборы?»

Кажется, что по-прежнему всё просто: ответ «да» или «нет», если нет – вычеркиваем абсентеиста к дьяволу, он нам неинтересен, заодно и выборку уменьшим на единицу, а других считаем как раньше, в столбик! Так? Нет. Поднимает руку самый смышленый опросчик, сидящий в зале (мы проводим инструктаж), и спрашивает:

– Дяденька, а что ставить, если респондент скажет, что он еще не знает?

– Чего не знает?

– Ну, не знает, пойдет он на выборы или нет?

Блин! А ведь правда. Опрос всегда проводится ДО выборов, за несколько дней, а то и недель. Человек ведь и правда может не знать заранее, пойдет ли он, будет ли у него время и настроение! Значит, непременно надо включить опцию «еще не решил». ТРИ варианта ответа на первый вопрос! А перед нами – опять вопросы. Если человек ответил «еще не решил» – что с ним делать? Сказать «спасибо, вы свободны», больше ни о чем не спрашивать и выкинуть из подсчета и из нашей выборки, то есть обойтись с ним также, как с твердым «отказником»?

Но что, если он потом все-таки передумает и придет на выборы? То есть он – все-таки потенциальный избиратель, таких как он – тысячи (все время держим в голове, что любой чел в выборке репрезентирует тысячи подобных себе). Всех таких выкидывать – пробросаемся.

Значит, в таком случае – опросим его на всякий случай по полной программе, а потом внесем в категорию «колеблющиеся избиратели». Решено? Решено!

Идем дальше. Теперь уже наконец ставим следующий вопрос? Как бы не так! Опять рука из зала.

– А что, если человек отказывается отвечать?

– Как отказывается?! Ну так вы его уговорите, это ж ваша работа!

– Мы уговариваем, а он все равно отказывается, говорит «имею право не отвечать, пойду ли я на выборы, я законы знаю». Что с ним делать?

Действительно – что делать с таким мерзавцем (или мерзавкой)? «Пойдете ли вы на выборы? – Не хочу отвечать». И куда его, в какую категорию? Выкинуть его анкету, как «отказника»? А если это не отказник? Если это, наоборот, психологическая особенность тех, кто «за Навального»? Или наоборот – «тех, кто за Собянина»? Тогда, может, такого вот «правоведа» записать как раз в графу тех, кто «за Навального»? Или за Собянина?!

Такие вопросы встают неизбежно на ЛЮБОМ предвыборном опросе. Чаще всего (по моим ощущениям) такие анкеты все-таки признают «недействительными», то есть просто выкидывают. Оно проще, конечно. Но не факт, что правильнее. Однако так же понятно, что МАТЕМАТИЧЕСКОГО способа определить, как действовать с такими ответами, нет – его наши полстеры должны определять сами, интуитивно или на основе каких-то предположений о ПСИХОТИПАХ избирателей именно в данной местности… Главное, заказчикам опросов об этой «кухне» не рассказывать, они сразу поскучнеют.

Но идем дальше. Вот вопрос, казалось бы, проще некуда – «За кого будете голосовать». Вроде тут уж не ошибешься, вариантов, допустим, всего два. Но и тут масса «непоняток».

Оставить как «1 – за Игрек, 2 – За Икс»? Во-первых, опять теряем информацию. Опрос ведь, как мы помним, проходит за дни или недели до дня выборов. Избиратель вполне может в той или иной степени колебаться! Вчера прочитал газету – вроде захотел за Икс, сегодня поговорил с соседом – вроде уже хочется за Игрек… Хотим мы отделить тех, кто твердо, с выпученными глазами – «ТОЛЬКО ИКС!!», от тех, кто «нууу… я точно не знаю… но все-таки, наверно, за Игрек… хотя неточно…» Тогда надо вводить градацию – 01 – «точно за Икс», 02 – «скорее всего за Икс», 03 – «точно за Игрек», 04 – «скорее всего за Игрек».

А ведь есть еще такие, которые прямо говорят – «Приду на участок, там и решу!» С этими как быть?? Выкинуть нельзя, они ж точно проголосуют! Но как их учитывать, нерешительных таких? В какую графу вписывать?!

И опять же – тут опять появляются «правоведы второго уровня»: на первый вопрос – «придете ли на выборы», они снизошли и ответили, а на второй – «за кого» – включают ту же шарманку: «Не желаю говорить!» Этих куда, дьяволов?! Нам ведь нужен чистый прогноз, простой, как три рубля: Икс набирает столько-то процентов, а Игрек – столько-то, без мутоты!

Я вам скажу, как обычно решается проблема с «колеблющимися» и «правоведами» первого и второго уровня нашим братом-социологом: мы просто «по умолчанию» предполагаем, что их выборки внутри себя делятся… точно в том же соотношении, что и «определившиеся» – и вся недолга! То есть, грубо говоря, если по опросу среди тех, кто «придет» и «проголосует» 30% выбрали Х, а 70% – Игрек… то мы просто считаем, что и «колеблющиеся, идти или не идти» и «правоведы» делятся в том же самом соотношении 30 на 70. То есть их можно и вовсе не учитывать. Уляля!

Правда, остаются еще «проблемки» с теми, что сказал «точно да» за определенного кандидата и теми, кто сказал «скорее да». По идее, те, которые «скорее да» – сомнительная категория: из них кто-то наверняка перебежит в стан «врага», кто-то, измученный муками выбора, вообще не придет голосовать… Но и тут обычно решается просто: «точно да» и «скорее да»… просто складывают. В основе тут такое бодрое предположение: «конечно, кто-то из «скорее да» перебежит в другой лагерь, но ведь и в том лагере тоже есть «скорее да», и они тоже перебегут… в итоге то на то и выйдет!»

Грубо? Неубедительно? Халтура?! Очень похоже. Тем не менее – во-первых, долгое время такая «простота» немыслимым образом РАБОТАЛА… А главное другое: если начать «подправлять» полученные цифры с какими-то коэффициентами – это в любом случае будет произвол полстера. Может попасть «в десятку», а может увести цифры, на основе каких-то личных предположений, и вовсе в какую-то «неведомую даль».

А это ведь я пока даже не затронул одну из наиболее острых проблем предвыборных опросов, на которую давно жалуются российские, а недавно начали и американские опросчики: всевозрастающее количество “отказников вообще”. То есть таких, кто сразу, с порога посылает милую девушку или очкастого студента с анкетой. Обычно считалось, что эти “буки” погоды не делают и ими можно пренебречь, просто заменив; но если из 10 тех, к кому обратился наш человек, 8 “посылают” – трудно отделаться от ощущения, что эти 80% “бук” – это какая-то особая “темная материя” в галактике ВСЕХ избирателей, и она каким-то внятным образом ВЛИЯЕТ на общий процент голосующих, а наш опрос 20% “покладистых” – это заведомо что-то неполноценное… Но о совсем грустном мы стараемся не думать.

Сейчас я открою самую страшную тайну любых предвыборных опросов: у них есть неустранимая внутренняя проблема, и она заключается в том, что информации в анкетах попросту НЕДОСТАТОЧНО для выявления полной картины предпочтений избирателей.

Это ведь еще, заметим, мы в наших беглых рассуждениях не учли того фактора, что мнение избирателей изменяется во времени, и порой очень круто! Сегодня избиратель ответил, что ТОЧНО будет голосовать за Икс, а через два дня уже на участке он не менее твердо ставит за Игрек – то ли пропаганде поддался, то ли компромат прочел, то ли настроение было паршивое, то ли шлея под хвост попала… Тысяча причин!

К чему же я веду все это время: к простому заключению. Поскольку информации в распоряжении предвыборного социолога в любом случае недостаточно и он ОБЯЗАН делать на каждом шагу в той или иной степени необоснованные предположения – получаем, что обсчет предвыборных опросов точно не наука. Это не наука – это искусство.

А у искусства совсем другие законы. Сначала ты долго собираешь цифры, потом не менее усердно считаешь, а в самом конце ты… должен УГАДАТЬ. Вот с последним у американских социологов последнее время какой-то затык. Разучились угадывать.