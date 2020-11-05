Мнение: Зеленский против Конституционного суда

05.11.2020, 4:50, Разное

О попытках Зеленского разогнать Конституционный Суд Украины.

Зеленский против Конституционного суда

Если ориентироваться на официальные источники, которые, в свою очередь, черпают информацию из всевозможных нормативных актов, то можно прийти к однозначному выводу о том, что коррупция тормозит экономическое развитие государства. Ну, посудите сами, может ли развиваться страна, в которой чиновники стремятся наполнить именно свои карманы, а отнюдь не бюджет? Наверное, нет.

Хотя, с другой стороны, есть на планете Земля такие государства, законодательство которых, мягко говоря, создано не для людей. Говоря простым языком, пройти некоторые процедуры просто не представляется возможным по причине их абсурдности. И именно тогда на помощь приходит коррупция, которая в таких ситуациях, как это не парадоксально, выступает именно двигателем прогресса. В общем, в данном случае все совсем неоднозначно.

Лично я не уверен в том, что руководство новой Украины ставило своей целью объявление «крестового похода», направленного на искоренение коррупции. Скорее, подобная идеология была навязана местным политикам извне, ибо западные партнеры в какой-то момент пришли к выводу, что именно разгул коррупции стал тем «якорем», который мешает Украине трансформироваться в полноценное европейское государство. В любом случае, именно взятые на себя украинскими политиками обязательства по борьбе с этим «монстром» стали основополагающим условием для выделения стране финансовой помощи.

Что поделать, так бывает. Сначала строили, теперь приходиться ломать. Но по факту оказалось, что строить гораздо проще, чем ломать. Коррупция настолько гармонично вписалась в украинский социум, что извлечь из повседневной жизни Украины данное «инородное тело» удалось далеко не сразу. Но западные партнеры ждали определённых результатов, все чаще и чаще говоря о том, что если не будет полноценной войны с коррупцией, не будет и денег. В общем, пришлось, нахмуря брови, идти в бой.

Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. На прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу Национального антикоррупционного бюро Украины, приостановив ход более 100 уголовных производств. Разумеется, работой судей, принявших столь противоречивое решение, возмутились все.

Первым возмутился меркантильный президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в страну, что ставит под угрозу получение новой финансовой помощи. Затем в бой ринулись депутаты Верховной рады, которые тоже хотят, чтобы в страну регулярно поступали транши от МВФ. Более 200 народных депутатов уже подписали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. Если быть точнее, то подписантов 226, и все они принадлежат к парламентским фракциям "Слуги народа", "Голос", "Европейская солидарность" и группе "Доверие".

Затем в бой вступила тяжелая артиллерия. "Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры на Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя по отношению к своим международным партнерам, включая ЕС", – абсолютно официально заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано.

Мне непонятен возникший вокруг данного решения представителей КСУ ажиотаж, так же я удивлён тем, что представители Евросоюза почему-то прониклись общими настроениями, царящими среди украинских политиков, и попытались возложить ответственность за провал «некоторых реформ» на судей, которые просто приводили законодательство Украины в соответствие с Конституцией страны. По факту судьи не отменили ни подачу деклараций, ни ответственность за незаконное обогащение. Признаны неконституционными были всего два пункта закона "О предотвращении коррупции": уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций, а также часть контролирующих полномочий НАПК.

Ну да ладно, нужны им виноватые в том, что коррупция в Украине не сдает свои позиции, они их назначили. Дело-то не в этом. Все дело в том, что по факту с коррупцией в этой стране борются только на бумаге и делают это исключительно для того, чтобы угодить «западным партнерам», щедро инвестирующим средства в «будущее демократической Украины».

Для того чтобы не насиловать ваш мозг сложными схемами, которые реализовывались, реализуются и будут реализовываться на Украине еще не один год, я просто прошу вас вспомнить, как Зеленский, этот ярый борец с коррупцией и кумовством, формировал свое правительство. В кадровый состав включались друзья детства, сокурсники, родственники и участники шоу «95 квартал», которые, к слову, оказались самыми востребованными управленцами. Ну разве это не коррупция? Разве сам Зеленский не дает своим подчиненным пример, который те ежечасно пытаются применить на своем уровне? Вот и скажите мне, а при чем тут судьи? При чем тут люди, которые просто отменили некий нормативный акт, который шел в разрез с Конституцией?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/nepobedimaya-korruptsiya/ – цинк

Плюс бывший глава администрации Зеленского Богдана о перспективах:

“Я не знаю, чья это идея. Но какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок?

Я не думаю, что сейчас он думает о втором сроке. Я думаю, что он уже думает, как досидеть первый. Количество отложенных проблем: Конституционный суд – это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: “да потом!”. Вот бах, на – ешь! Верховная Рада – это отложенная проблема. Он ее не решил. Бах!”