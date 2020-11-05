Мнение: О кануне гражданской войны в Америке

05.11.2020, 4:45, Разное



Фото © Reuters.

К очередным президентским выборам Соединённые Штаты пришли донельзя разъединёнными. Спорных вопросов, раскалывавших страну, набралось немало, но одной из ключевых линий водораздела была тема рабства и вообще прав темнокожих американцев. Насколько их жизни имеют значение?

Вдобавок накануне выборов #экономика страны вошла в очередную рецессию. Ну и как вишенка на торте, кандидатом в Белый дом от республиканцев стал неуклюжий и неотёсанный мужлан, одно только появление которого на публике вызывало священный гнев у сторонников Демократической партии.

Очень узнаваемая ситуация, да?

По иронии судьбы, ровно 160 лет назад она случилась.

В 1860 году в #США проходили самые важные выборы в истории страны. Решение по делу Дреда Скотта 1857 года, отменившее решение Верховного суда Миссури 1820 года по вопросу рабства, усилило напряжённость между северянами, которые выступали за отмену рабства, и южанами, требовавшими сохранения рабовладельческой системы из-за бесплатной рабочей силы. Из-за этого подготовка к президентским выборам 1860 года шла в атмосфере высокой напряжённости. Проблема рабства стала чрезвычайно острой в преддверии главного электорального действа очередного 4-летнего периода.

От Республиканской партии кандидатом стал бывший член Палаты представителей Иллинойса Авраам Линкольн. Многие в политическом истеблишменте Америки его на дух не переносили, пресса высмеивала неуклюжие манеры, а карикатуристы изощрялись, как могли. В народе, напротив, он пользовался популярностью как символ self-made американца. На выборах была рекордная явка – около 80% избирателей пришли на участки. Авраам Линкольн, получив 40% голосов на общенациональном уровне, тем не менее одержал убедительную победу в коллегии выборщиков.

В ответ на победу дровосека 11 южных штатов один за другим откололись от США и образовали Конфедерацию. Затем её войска напали на форт Самтер, что стало началом гражданской войны в США. Она длилась почти четыре года и унесла жизни 600 тысяч американцев.

Повторится ли подобный раскол сейчас?

Едва ли. Только путинские «патриоты» могут мечтать о таком. Американцы же, при всех разногласиях, научились не доводить дело до крайностей. Не дождётесь ©

Но всё же, почему не только в России вспоминают о кануне Гражданской войны в США?