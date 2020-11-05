 

Богдан: Не думаю, что Зеленский сейчас думает о втором сроке. Мне кажется, он думает, как досидеть первый

05.11.2020, 4:40, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский не думает о втором сроке. Об этом Богдан сказал в интервью “Украинской правде”, которое вышло 4 ноября.

Богдан сказал, что нормально относится к Зеленскому.

“Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке. Я не знаю, чья это идея. Но какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок? Я не думаю, что сейчас он думает о втором сроке. Я думаю, что он уже думает, как досидеть первый”, – сказал Богдан. 

По его словам, у Зеленского есть ряд “отложенных проблем”, таких как скандал с Конституционным Судом, эпидемия коронавируса, ситуация в Кабмине и в экономике.

“Война – это отложенная проблема? Тогда, если ты сильный, ты должен принять решение. Были перестрелки на Донбассе, есть раненые. Там столкновения. Понимаете, каждый день делать вид, что этого нет, – это смешно. Говорить, что мы обеспечили перемирие, – мы же все понимаем, что там уже не перемирие? Возьми любое министерство – это проблема. Проблема на проблеме. Внутренняя управленческая вертикаль – это огромная проблема, правоохранительная система – огромезная проблема. Мы скатываемся хуже времени [третьего президента Виктора] Ющенко. У нас скоро НДС будут возвращать за “спасибо”. У нас начинается глобальная деградация правоохранительных органов, вновь такое положение, когда они не боятся, они не просят, а требуют. У нас беда на беде. Ты должен принимать решения. А он не принимает”, – сказал Богдан.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Богдан работал в Администрации Президента, а затем в Офисе президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

В мае 2020 года тогдашний первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. “Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции…” – сказал он. 

На пресс-конференции в мае 2020 года президент не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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