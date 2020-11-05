Байден побеждает еще в одном спорном штате – СМИ

05.11.2020, 4:40, Новости дня

По предварительным данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает еще в одном из ключевых для выборов штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN.

В случае победы Байден получит 16 голосов коллегии выборщиков, что серьезно приблизит его к необходимым 270 голосам.

По данным Bloomberg, за демократа проголосовали 49,9% избирателей штата, за действующего президента Дональда Трампа – 48,6%.

Байден уже победил в Висконсине и Аризоне, которые тоже называют наиболее спорными на этих выборах штатами.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В Висконсине, по данным CNN, Байден уже победил по количеству голосов избирателей, а во Флориде большинство у Трампа. В Мичигане штаб Трампа подал в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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