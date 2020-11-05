Мнение: Погоды стоят предсказанные ©

05.11.2020, 4:20, Разное

В США все идет, как прогнозировалось. Основное время заканчивается вничью. После вбросов голосов по почте, которые были в пользу Байдена со счетом 120 тысяч:0, ситуация изменилась в одном из важных штатов – Мичигане. И вообще, похоже, что Байден выписал сборную избиркомов России, Белоруссии, Туркмении и Таджикистана, усилив ее другими такими же специалистами-профессионалами. Впрочем, демократы, съевшие слона на организации структур для правильного подсчета в других странах, вполне способны и самостоятельно решить небольшую проблему "146 процентов".

В любом случае ни один из кандидатов поражение признавать не собирается, как и предполагалось. Что с высокой долей вероятности переводит матч в дополнительное время. Тогда ситуация попадает в руки юристов, которые будут воевать в судах – как в судах штатов, так и в Верховном суде. После дополнительного времени возможны и пенальти – это если даже судебные решения не изменят обстановку, и кандидаты так и будут отказываться признавать поражение. Если и они не выявят победителя – то мы увидим толпы болельщиков, выбегающих на поле. Болельщики уже готовы, осталось только дождаться окончания всех формальных процедур.

Ничего не поделаешь – кризис. Он сейчас дошел до стадии, когда на кону стоит практически всё. Победитель будет обнулять ресурсную базу проигравшего просто потому, что из системного кризиса нельзя выйти иначе – для этого нужно где-то найти свободный ресурс, а если его нет, то отнять. В России на этот счет говорят "пирога на всех не хватает". Теперь пирог начинает сокращаться для главной страны мирового капитализма, и это – прямое свидетельство того, что мировой кризис подходит к своей кульминации. За ней – сдвиг. В ту или иную сторону.

Демократы намерены остаться в постиндустриальном укладе, республиканцы – прорываться в новую индустриализацию. Два несовместимых между собой уклада, а потому конфликт неразрешим в принципе. Договориться и поделить рынок невозможно. Пятый постиндустриальный уклад – это экономика услуг, шестой уклад – производящий. Или то, или это. Строго говоря, у постиндустриального уклада шансов нет – в историческом разрезе. Но он вполне может и подзадержаться. Кризисом, который сопровождает крах постиндустриального мира, уже невозможно управлять с помощью прежних методов управления – поэтому и карантинная война, поэтому и Дахау в каждый дом. Других методов управления, кроме террора, не остается. Поэтому демократы и Байден – это, безусловно, продолжение и ужесточение террора. Распространение его на весь мир. И попытка переложить все издержки подобного управления на периферию мировой экономики. Кстати, на нас в том числе.

Трампу, напротив, будет совершенно не до диких окраин и периферии. Он должен будет успеть за четыре года прорваться в новый уклад, иначе все пойдет прахом – такие попытки нельзя повторить. Попадать нужно с первого раза. Поэтому он и не лезет с распространением американских ценностей ни к кому – он занят более важными делами.

Кто из двух возможных победителей лучше для нас? Да никто. Они решают будущее Америки, но не наше. Нас потом будут встраивать в то, что там получится. Причем встраивать, не особо интересуясь нашим (и чьим-либо еще) мнением. Поэтому любое будущее в такой парадигме будет все равно не нашим. При нынешнем кремлевском ворье – точно не нашим. Без вариантов.