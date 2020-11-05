Агентство по кибербезопасности США не выявило иностранного влияния на выборы

05.11.2020, 3:50, Новости дня

Свидетельств иностранного влияния на голосование на выборах президента США не выявлено, сообщил глава агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс.

По его словам, после голосования не обнаружено «доказательств», свидетельствующих о том, что «какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования». Ведомство продолжит отслеживать попытки повлиять из других стран на подсчет голосов в США, передает РИА «Новости».

Напомним, кандидат демократов в президенты США Джозеф Байден обещал заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф утверждал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. В Кремле выражали сожаление в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес России.