Появились данные о сохранении демократами большинства в Палате представителей

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05.11.2020, 3:50, Новости дня

Демократическая партия США сохраняет большинство в Палате представителей Конгресса страны, сообщают СМИ.

По информации NBC, из 435 мест демократы получают 227, республиканцы – 208. Не исключено, что Нэнси Пелоси из Демократической партии сохранит пост спикера палаты – это третья ступень в иерархии власти в США. При этом Real Clear Politics считает, что демократы твердо могут рассчитывать на 209 мест, республиканцы – на 182 места, судьба еще 44 мест не решена. После выборов 2018 года демократы получили 232 места, республиканцы – 197, одно место досталось члену Либертарианской партии, пять остались вакантными, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. 



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