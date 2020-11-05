 

Украина рассматривает возможность задействования своих мощностей в производстве вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca – Степанов

05.11.2020, 2:35, Новости дня

Украина рассматривает возможность принять участие в производстве вакцины от коронавируса британской фирмы AstraZeneca, которая сейчас разрабатывается. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщается на странице Степанова в Facebook.

“Отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность подключить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых”, – написал министр.

Собеседники обсудили возможное усиление карантина в Украине, разработку украинской вакцины против COVID-19 и другие вопросы.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/811141842762146

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило почти 47,7 млн человек, умерло уже 1,2 млн больных, а более 31,7 млн выздоровели. 

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди прочих вакцину разрабатывает и Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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