Зеленский приостановил выполнение контракта “Укрспецэкспорта” с Азербайджаном

05.11.2020, 2:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский около месяца назад, после возобновления армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, дал устное указание о приостановке контракта “Укрспецэкспорта” по поставкам Азербайджану комплектующих для радиолокационных станций П-18. Об этом со ссылкой на источники 3 ноября сообщило ZN.UA.

По информации издания, на решение президента могли повлиять армянская диаспора и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“На позицию Зеленского повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции”, – сказано в материале.

ZN.UA пишет, что Зеленский о своем решении проинформировал вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Уруский должен был дать соответствующее поручение главе “Укроборонпрома” Игорю Фоменко и главе “Укрспецэкспорта” Вадиму Ноздре.

“Но в конце октября с небольшой помощью Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: “Укрспецэкспорт” отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал”, – отметил автор публикации Владимир Кравченко.

ZN.UA обратилось к Урускому за комментарием, но не получило его.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.