 

Мнение: Путин поддержал Кадырова?

05.11.2020, 2:30, Разное

Президент в режиме видеоконференции поговорил с представителями религиозных конфессий.

Наговорил много красивых слов, цитировал Библию, Коран, Тору…

Но всё это многословье, по-моему, перечеркнуто одно фразой, произнесенной президентом России. Вот эта фраза дословно:

– … ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость (отсюда).

Президент России вроде бы и осудил оправдание насилия и нетерпимости. Но все-таки фактически назвал провокаторами и французского учителя, которому отрезали голову, и художников Charlie Hebdo, рисующих провокационные карикатуры, да и президент Франции Эммануэль Макрон, выходит, как написал боец ММА Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме, «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман»?

И чем слова Путина отличаются от слов Кадырова о том, что неуважение к религии, распространенное в Европе, провоцирует мусульман на убийства?

Выходит, что Путин солидарен с Кадровым, обвинившим Макрона в том, что тот «становится похож на террориста»?

Или я не правильно понял Путина?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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