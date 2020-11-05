 

У метро «Цветной бульвар» задержали более 30 человек

05.11.2020, 2:00, Разное

…на несогласованном «Русском марше» в Москве.

В Москве около станции метро «Цветной бульвар» прошли  массовые задержания участников несогласованной с властями Москвы акции «Русский марш». Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на очевидцев. По информации издания, сотрудники полиции задержали более 30 человек.

Полиция задерживала людей, находящихся в переулках и арках. Среди тех, кого отправили в автозак, — журналистка «Градус ТВ» Ольга Сапронова и заявитель «Русского марша» Дмитрий Михайлов. Полицейские им сообщили, что планируют «проверить документы» в отделе.

Задержанный на «Русском марше» активист Георгий Шишков. Фото: для «Новой»

Известно, что акции проходила в двух местах Москвы — около метро «Цветной бульвар» и в районе Люблино. В прошлом году также параллельно прошли два марша националистов: один по традиции в Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле».

В Москве в этом году ежегодную акцию представителей русских националистических организаций и движений, которая традиционно проходит в День народного единства 4 ноября, не согласовали из-за пандемии коронавируса.

Сам марш проходит в разных городах России с 2005 года. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

13.07 / Скандалы: «Отступать некуда, позади Москва»

29.08 / Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей

15.10 / Прощай, Кипр. Здравствуй, Мальта

10.10 / Мамочка Бородина – Личное мнение

23.09 / Депутаты встретятся с Мишустиным перед рассмотрением нового бюджета

07.08 / Схиигумен Сергий призвал игуменью Феофанию не продавать свой Mercedes-Benz

14.08 / Ученые: Экспериментальный препарат от рассеянного склероза подавляет ВИЧ

16.10 / Почти треть новорожденных с COVID-19 заразилась в утробе матери — обзор

31.08 / Чумаков поддержал Кудрявцеву на фоне новости о болезни её матери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска