У метро «Цветной бульвар» задержали более 30 человек

05.11.2020, 2:00, Разное

…на несогласованном «Русском марше» в Москве.

В Москве около станции метро «Цветной бульвар» прошли массовые задержания участников несогласованной с властями Москвы акции «Русский марш». Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на очевидцев. По информации издания, сотрудники полиции задержали более 30 человек.

Полиция задерживала людей, находящихся в переулках и арках. Среди тех, кого отправили в автозак, — журналистка «Градус ТВ» Ольга Сапронова и заявитель «Русского марша» Дмитрий Михайлов. Полицейские им сообщили, что планируют «проверить документы» в отделе.

Задержанный на «Русском марше» активист Георгий Шишков. Фото: для «Новой»

Известно, что акции проходила в двух местах Москвы — около метро «Цветной бульвар» и в районе Люблино. В прошлом году также параллельно прошли два марша националистов: один по традиции в Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле».

В Москве в этом году ежегодную акцию представителей русских националистических организаций и движений, которая традиционно проходит в День народного единства 4 ноября, не согласовали из-за пандемии коронавируса.

Сам марш проходит в разных городах России с 2005 года. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.