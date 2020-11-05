Белоника: «А 12 тысяч я вам не верну»! – Личное мнение

05.11.2020, 1:20, Разное

Вот уж не думала, что когда-нибудь заступлюсь за мадам Белоцерковскую, но истина — превыше любой неприязни.

Сократ мне друг, но истина дороже — работает и наоборот.



Фото: Соцсети

В чём обвиняют Нику? Какой ужас: в уголовном преступлении. В мошенничестве. Белоцерковская, вроде как, обещала всем помочь похудеть, пригласила, как положено, в элитный закрытый клуб избранных, но не вышло.

Оказывается, Ника за 12 тысяч рублей учит худеть своих болонок. Болонки — это часто выпивающие престарелые дуры, которых мужья давно бросили, а они — с хрена ли? — решили похудеть на шампанском, в надежде устроить потом личную жизнь.

Да-да, не шучу. Это — своеобразная такая тусовка.

Так вот, одна из этих дам вдруг объявила, что ей не похуделось. Кричит теперь: мошенница Белоника, у меня не всхуднулось!

Ты — мне: рецепты, спикеров, видеоконференции, а у меня — вот ну никак не худелось, хотя я заплатила 12 тысяч рублей за членство в элитном клубе для избранных в соцсетях.

В суд! В милицию! В полицию! К управдому!

Мадам Белоцерковская в ответ пригрозила, что подаст на болонку заявление о клевете. Нормальный ход: не только заплатила, но и сядешь на нары!

Мол, я приглашала «дорогостоящих специалистов» (специалиста по алкоголю Женьку Чичваркина), профессионалов (Оксанку Трололошку), а также гуру подвальных салонов красоты и других не менее убедительных спикеров.

Вот тут я остановлюсь, пожалуй. Болонки, вы вообще в своём уме? Вы собирались похудеть под руководством Белоцерковской, и это — не юмор?

А если она объявит набор в группу подготовки для полёта в космос? Ну, чтобы с марсианами у вас срослась половая жизнь, вы поведётесь и вступите в очередной элитарный клуб за 12 тысяч?

Нет, я понимаю извечную тягу народа худеть способом поедания и возлияний. Сидишь такая вся старая, томимая желанием половой жизни, сгораешь от страсти, как вулкан страстей. Опрокидываешь бокальчик красного за бокальчиком белого и поедаешь жаренную картошку в сметанке, слушая эфир с дорогостоящим спикером, наслаждаясь членством в элитарном клубе.

А спустя месяц смотришь в зеркало: не-е-е, ё-моё, чото не похуделось.

Странно, да? Ты пила, жрала, жопу с кресла не поднимала, но почему-то осталась прежней обрюзгшей старой тушей!

Кто виноват? Белоника? А не ты, которая решила худеть с помощью майонезной кулинарки из Провансаля?

«А 12 тысяч я вам не верну». Белоцерковская.

Тут я полностью на стороне Белоники. Правильно, Ник, не отдавай. Сами они такие, посади их в тюрьму на баланду — там похудеют точно.

И, да — ещё Белоцерковская учит магии. Ну, чтобы навлечь на разлучниц и прочих гадин порчу или что-то такое.

И ведь тоже находятся те, кто платят. Уверена, у таких упорных людей всё получится — даже порча на молоке с шампанским.