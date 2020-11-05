 

Жители Волгограда простились с избитым до смерти Романом Гребенюком

05.11.2020, 1:08, Новости дня

Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила его коллега Екатерина Лаврентьева.

По словам Лаврентьевой, прощание с Гребенюком прошло на Дмитриевском кладбище, проститься с ним пришли не только родные, близкие и коллеги, но и обычные жители города, которые не смогли остаться равнодушными к произошедшему. После церемонии прощания траурная процессия переместилась на Краснооктябрьское кладбище, где Гребенюк был похоронен, передает РИА «Новости».

«Мы попрощались с Романом. Пришло очень много людей, даже те, кто не знал Рому. Большое всем спасибо за поддержку», – сообщила Лаврентьева.

2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет». К концу разговора присоединился супруг, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Ранее стала известна причина конфликта в родительском чате, в результате которого волгоградец был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Саркози в мемуарах рассказал об убеждениях Путина

05.09 / Rheinische Post – НАТО призвало Россию к участию в международном расследовании по делу Навального

16.10 / В ВОЗ оценили реакцию РФ на рост заболеваемости коронавирусом

02.09 / Глава Камчатки поддержал идею стипендий для школьников за высокие достижения в спорте

29.09 / Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

27.07 / Скорость распространения коронавируса в мире всё растёт

27.10 / Доктор Мясников раскритиковал список неэффективных лекарств от COVID-19

15.07 / Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

18.08 / В МВД Беларуси сообщили, что силовиков наградили по мартовскому представлению

11.09 / Израиль поможет Грузии усилить ПВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска