 

Байден упрочил положение в Мичигане и Висконсине

05.11.2020, 1:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин, сообщаю американские СМИ.

Телеканал Fox News сообщил, что официально подсчет голосов еще не завершен. Согласно результатам обработки 90% бюллетеней в штате Мичиган, у Трампа – 49,4% голосов избирателей, у Байдена – 49,1%, передает ТАСС.

Ранее у республиканца было более существенное преимущество.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.

Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.



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