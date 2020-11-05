 

Онлайн-переводы для пенсионеров предложили ограничить

05.11.2020, 1:08, Новости дня

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров.

Организация направила письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, передает RT.

Курдесов обратил внимание на телефонных мошенников, целью которых часто становятся пенсионеры. Он пояснил, что во время разговора злоумышленники при помощи разных манипуляций вымогают данные банковских карт или заставляют людей переводить деньги на другие счета.

В связи с этим руководитель движения предложил ввести лимит в 10 тыс. рублей в день на онлайн-переводы с банковских счетов пенсионеров.

По мнению Курдесова, это сделает невозможным единовременную кражу крупных сумм дистанционным способом.

Ранее Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов. Мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет.



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