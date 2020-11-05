 

El Confidencial – в Испании открыли новое антикоррупционное расследование, связанное с бывшим королём

05.11.2020, 1:00, Новости дня

Прокуратура Верховного суда Испании займётся новым расследованием, касающимся Хуана Карлоса I, пишет El Confidencial. Новые следственные мероприятия сосредоточатся на средствах, списанных с различных банковских карт, которыми пользовались Хуан Карлос I, его жена королева София, а также другие его родственники.


Reuters

Прокуратура Верховного суда Испании открыла новое расследование, касающееся почётного короля Хуана Карлоса I, пишет El Confidencial.

Эти следственные мероприятия пройдут в дополнение с другому расследованию, инициированному ранее из-за «пожертвований» на сумму $100 млн, которые почётный король получил в 2008 году от Саудовской Аравии. Правда, как отмечает издание, расследование о пожертвованиях должно вот-вот закончиться по ходатайству прокуратуры, которая считает, что в то время на короля распространялась неприкосновенность, оговорённая в испанской конституции.

Новое расследование против бывшего короля было инициировано антикоррупционной прокуратурой. А генеральный прокурор Долорес Дельгадо распорядилась о переводе этого дела в ведение прокуратуры Верховного суда.

Новые следственные мероприятия сосредоточатся на средствах, списанных с различных банковских карт, которыми пользовались Хуан Карлос I, его жена королева София, а также другие члены королевской семьи.

Антикоррупционная прокуратура начала расследовать использование этих карт, поскольку средства на них поступали со счетов, владельцами которых не значились ни почётный король, ни члены его семьи.

Кроме того, подозрительные движения средств произошли в период с 2016 по 2018 годы, т.е. после отречения Хуана Карлоса I, а значит, на него уже не распространялась неприкосновенность, пишет El Confidencial.



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