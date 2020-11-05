 

Мнение: Америка краснеет за Трампа

05.11.2020, 0:50, Разное


Старик, угомонись уже

Ого! Похоже, выборы-то могут обернуться в принципе совсем не так, как планировала вся мировая прогрессивная общественность – то есть не поражением Трампа и всех прочих неполиткорректных реднеков и ватников, а ровно наоборот: РАЗГРОМОМ “демократов” на всех фронтах. Уже как бы бог с ним, с Байденом – понятно, что он сливает, по всей видимости, безнадежно; но терпят бедствие и демократические кандидаты на проходящих параллельно выборах в Сенат и Конгресс!

То есть ожидания у Демпартии перед 4 ноября были такие: скинуть Трампа, закрепить свой контроль над Конгрессом и перехватить Сенат у республиканцев; по факту же выходит, что пролетает Байден, Сенат взять не удается… и масса шансов потерять еще и Конгресс.

Неожиданный результат, коли так – прямо скажем. Тотальное поражение для “многоходовочников” из ДемПартии. А если к этому приплюсовать и полностью потерянный незадолго до выборов Верховный суд… Это что же – полная гегемония республиканцев получается?!

В таком случае придется переключаться на “боление” за демократов, друзья. Республиканцы в чрезмерных дозах – это ведь тоже караул.

Источник: Размышления вольного социолога



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