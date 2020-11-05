 

Путин пообещал достойно отметить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

05.11.2020, 0:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией.

«Без всякого сомнения мы отреагируем на все эти события, которые впереди, и время еще есть. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне», – передает РИА «Новости» его слова в ответ на предложение главы Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина провести на государственном уровне празднование 1100-лететия принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье.

По словам российского лидера, особая значимость этой даты в том, что «ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путем».

Ранее Владимир Путин процитировал четыре священных текста – Библию, Коран, Тору и Ганджур. Также он поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ РФ положил конец трагедии Смутного времени.

Кроме того, президент заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы РФ «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.



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