Литва объявила локдаун

05.11.2020, 0:48, Новости дня

Правительство Литвы объявило общенациональный карантин на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации, рекомендаций ученых и специалистов предлагаем в Литве ввести карантинный режим в общенациональном масштабе», – передает ТАСС заявление министра здравоохранения республики Аурелиюса Вериги.

Локдаун вводится с 7 ноября и будет действовать три недели. По его истечении правительство оценит эффективность карантина и примет решение о его продлении или непродлении. Отмечается, что в начале октября в стране за сутки заболевало не более ста человек, с 10 октября суточный прирост составил 200 человек. В конце месяца Литва установила максимум с начала пандемии – 1001 случай за сутки. За все в республике выявлено более 18 тыс. заболевших, из них умерли 182 человека.

Ранее об общенациональном карантине объявила Великобритания. Там он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. До этого жесткий карантин ввела Бельгия: в стране закрываются магазины, кроме продуктовых, школьные каникулы продлеваются до середины ноября.