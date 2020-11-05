Экономика: Литва разрушает единую энергосистему СССР

05.11.2020, 0:08, Новости дня

Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе.

Литва прекратила приобретение электроэнергии в Белоруссии, потому что заработал первый энергоблок Белорусской АЭС, включенный в объединенную энергосистему БРЭЛЛ, созданную еще в советское время. Во вторник в рамках «антиостровецкого» закона литовская сторона установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии.

Белоруссия в последние годы стала неплохо зарабатывать на экспорте электроэнергии. Если в 2018 году она экспортировала чуть более 1 млрд кВт·ч на 54,63 млн долларов, то в прошлом году сумела нарастить поставки до 2,4 млрд кВт·ч.

Главными покупатели белорусской энергии традиционно являются страны Прибалтики, а также Украина. При этом Литва – крупнейший потребитель.

Однако литовские власти выступают резко против белорусской АЭС, считая ее якобы небезопасной. Местный глава минэнерго называет станцию «геополитическим проектом РФ на земле Белоруссии». В итоге Литва законодательно закрепила свою позицию.

«Действия Литвы носят политическую подоплеку. Потому что электростанция возводилась по типовому проекту АЭС-2006, генподрядчиком строительства которого является одна из структур Росатома. Данный проект является российской атомной станцией нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями», – говорит доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

Так как нельзя отделить электроэнергию, которая вырабатываются на газовых и атомных станциях, Литва вынуждена была полностью остановить закупку белорусской электроэнергии. «Литва не может заблокировать покупку электроэнергии именно с атомной станции, поэтому она заблокировала покупку любой электроэнергии из Белоруссии. До этого она была крупнейшим клиентом Белоруссии», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ситуация для Белоруссии пока не является критичной. Пока от закупок энергии отказалась одна Литва. Кроме того, атомная станция будет постепенно выходить на полную мощность – сейчас заработал только первый энергоблок. «Пока вся электроэнергия с атомной станции пойдет на внутренний рынок», – считает Юшков.

Но постепенно излишки электроэнергии будут появляться. Куда их девать? По словам эксперта, у Белоруссии и Литвы вырисовывается два пути. Белоруссия может использовать посредника для продажи электроэнергии в Литву. Мостом между Белоруссией и Литвой вполне может стать Россия, которая может неплохо на этом зарабатывать, по крайней мере ближайшие пять лет, а то и больше, считает Юшков.

Второй вариант – перепродажа белорусской энергии через Латвию и Эстонию. Энергосистемы этих стран связаны энергокольцом БРЭЛЛ с Белоруссией и Россией. Латвия и Эстония на словах поддерживают Литву, однако, в отличие от нее, пока не запрещали на законодательном уровне своим компаниям закупать белорусскую энергию. «Система перетоков сейчас будет меняться. Пока не понятно, запретят ли Латвия и Эстония на государственном уровне покупку энергии у Белоруссии или нет», – говорит Юшков.

Пока этого не произошло,

Белоруссия может нарастить экспорт электроэнергии в Латвию и Эстонию, которые в свою очередь начнут ее перепродавать Литве,

не исключает Юшков. «Наверняка в Прибалтике найдутся компании, которые захотят на этом заработать», – считает он.

При любом раскладе Литва лишь формально прекратит закупку белорусской электроэнергии. Но кардинально отказаться от электроэнергии в кольце БРЭЛЛ она будет не в состоянии. Иначе страна просто останется без света.

Литва, правда, покупает электроэнергию еще у Швеции, но эти поставки нестабильны. Когда в Швеции маловодье из-за бесснежной зимы, электроэнергия на экспорт становится очень дорогой.

У кого теперь Литва будет брать больше электроэнергии – у РФ или прибалтийских стран – на практике будет зависеть уже от цены, полагает Юшков. Нам, конечно, было бы выгодно перепродавать белорусскую электроэнергию Литве или даже всей Прибалтике, если вдруг Латвия и Эстония тоже законодательно запретят напрямую брать белорусскую электроэнергию.

В будущем Прибалтика планирует вообще выйти из энергокольца БРЭЛЛ, что означает перекрытие перетоков энергии из Белоруссии и РФ во все прибалтийские страны. Эти планы звучат давно, но их реализация ожидается не раньше 2025 года, и сроки еще могут сдвинуться. Сделать это намного сложнее, чем сказать. Потому что необходимо построить инфраструктуру для включения стран Прибалтики в европейскую энергосистему, где стоимость киловатт-часа значительно выше, чем в энергокольце БРЭЛЛ.

Если вслед за Литвой вся Прибалтика откажется от белорусской электроэнергии, то у Белоруссии останется два варианта. Первый – поставлять ее России, которая станет настоящим энергомостом между Белоруссией и Прибалтикой. Наша выгода здесь очевидна.

Но Юшков считает, что Минск пойдет по второму пути. Энергия, выработанная на атомной станции, будет идти исключительно на внутренний рынок. И она начнет вытеснять энергию, выработанную на станциях с газовой генерацией. И этот сценарий не очень приятен для Газпрома, так как означает снижение закупок российского газа Белоруссией.

«Первый энергоблок АЭС, скорее всего, будет вытеснять электроэнергию с газовых станций. Параллельно Белоруссия будет давить на Газпром, чтобы тот снизил цены на газ.

Белорусы будут представлять эту историю так, что российский газ очень дорог. Но в реальности им просто некуда девать электроэнергию с атомной станции», – считает Юшков.

По словам Каленова, ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около 30% внутренних потребностей Белоруссии в электроэнергии. Помимо этого, работа АЭС позволит заместить 4,5 млрд кубометров природного газа в год, а также решить важные экологические проблемы, связанные с выбросами парниковых газов.

А потом, когда Прибалтика выйдет (когда-то это все же произойдет) из БРЭЛЛ, энергомост через Россию тоже закроется. И здесь в выигрыше может оказаться Польша.

«Прибалтике придется развивать собственную генерацию, строить новые газовые станции. Либо сделать перемычку с Польшей и запитаться через нее», – считает Юшков.

Теги:

АЭС

,

Россия и Белоруссия

,

Россия и Литва