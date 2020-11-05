 

Путин одобрил идею призвать страны в ООН принять законы о защите чувств верующих

05.11.2020, 0:08, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих.

«Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», – передает ТАСС его слова.

Президент пообещал дать МИД РФ поручение проработать этот вопрос и отметил, что российские инициативы «далеко не всегда проходят» на международных площадках, «хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию» со стороны членов ООН.

С такой идеей к главе государства обратился председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Он напомнил, что в РФ действует закон, запрещающий оскорблять чувства верующих. «Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон, мне кажется, таких вот провокаторов (оскорбляющих чувства верующих) не будет», – сказал муфтий.

Ранее Владимир Путин процитировал четыре священных текста – Библию, Коран, Тору и Ганджур. Также он поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ РФ положил конец трагедии Смутного времени.

Кроме того, президент заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы РФ «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.



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