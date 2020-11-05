Миссия ОБСЕ раскритиковала Трампа

05.11.2020, 0:08, Новости дня

Представители наблюдательной миссии ОБСЕ дали оценку выборам президента США.

Глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк сообщил, что «команда останется в стране», так как «подсчет голосов продолжается». Он заявил, что «день выборов сам по себе был организованным и прошел в мирной атмосфере, без волнений или запугиваний». При этом «свобода выбора была соблюдена на выборах президента США», передает РИА «Новости».

Однако «законодательство и практика» в США «продолжают лишать некоторые категории граждан их права голосовать», сказал он. Так, около 5,2 млн «граждан фактически лишены избирательных прав из-за судимости». Линк заявил, что «никто не должен ограничивать право людей голосовать», в такой «избирательной кампании надо гарантировать, что каждый голос подсчитан», это «важнейшая обязанность всех ветвей власти». При этом явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, сообщил Линк.

Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек сообщила, что проводится «огромное количество судебных процессов» – «400 дел и, возможно, будет больше». По ее словам, «самый большой вызов для всех участников процесса – голосующих, избирательной администрации и наблюдателей – является следствием этого беспрецедентного количества обращений в суд». Такая ситуация в корне меняет правила игры, сказала Гацек.

В докладе, подготовленном наблюдательной миссией ОБСЕ, говорится о «враждебной риторике между кандидатами». При этом «особую озабоченность вызывало использование действующим президентом дискриминационных и уничижительных заявлений в отношении отдельных лиц на основании их пола и происхождения». Отмечается, что не всегда соблюдалось «различие между государственной и партийной деятельностью», так как Дональд Трамп «неоднократно использовал свои служебные возможности для получения политической выгоды».

В ОБСЕ отметили, что иногда «создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти». Президент США «утверждал, что избирательный процесс систематически фальсифицировался, особенно в отношении голосования по почте, без предоставления каких-либо существенных доказательств». В ОБСЕ полагают, что такие заявления «ослабляют доверие общества к государственным институтам и многими воспринимаются как повышение вероятности политически мотивированного насилия после выборов».

Ситуация с кибербезопасностью на выборах президента США оценивается положительно, несмотря на сообщения о попытках иностранного вмешательства в электронные процессы, говорится в докладе. Отмечается, что «широкий круг собеседников Международной миссии по наблюдению за выборами выразил уверенность в целостности избирательной инфраструктуры и положительно оценил усилия по снижению рисков кибербезопасности».