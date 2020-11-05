Ученые спустились в пещеру, из которой были слышны странные звуки, и не поверили своим глазам

05.11.2020, 7:01, Разное

Все началось с того, как в 90-х годах прошлого столетия один вьетнамский крестьянин услышал доносящиеся из-под земли странные звуки, но от страха не решился спуститься и выяснить их происхождение.

Только лишь спустя 20 лет – в 2009 году, группа исследователей, помня давнюю историю с крестьянином, решила спуститься в то место под землей. Спускаясь в самую обычную пещеру, ученые не ожидали столкнуться в ней с невероятными вещами.

Загадочная пещера Шондонг (Сон Дунг)

Пещера под названием Шондонг оказалась совсем не простой, в ней обнаружилась подземная река, возле которой протирались зеленые джунгли, и совсем невероятное – присутствовали облака. Выяснилось, что в Шондонг находится самый крупный в мире подземный водопад.

Ученые также считают, что это самая крупная пещера в мире. Высота Шондонг составляет около 150 метров. Теоретически в ней может поместиться сорокаэтажный небоскреб. Протяженность пещеры приблизительно 8 километров, а ширина около 180 метров.

Несмотря на глубину, в пещеру попадает немного солнечного света, что являлось благоприятным фактором жизни тропических растений. Кроме этого, ученые открыли здесь новые виды животных.

Местные жители верят, что вода, добытая из подземной реки, обладает целебной силой. В настоящее время удивительная пещера Шондонг открыта для посещения, однако стоимость экскурсии далеко не всем по карману – почти 3000 американских долларов за одного человека.