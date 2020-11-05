Йети в США стали чаще выходить к населённым пунктам

05.11.2020, 8:21, Разное

Из-за режима самоизоляции люди стали редко выходить на улицу и этим похоже воспользовались не только еноты, лисы или койоты, которые теперь вольготно себя ощущают в центре американских городов, но и йети. У американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера даже есть “Горячая линия”под названием Phantoms & Monsters Fortean Research для срочных сообщений от очевидцев.

В августе сразу два очевидца позвонили туда и сообщили о своем наблюдении крупного волосатого человекоподобного существа неподалеку от населенных пунктов.

Первым очевидцем был мужчина, живущий в калифорнийском поселении Хэппи Кэмп. Во вторник 18 августа 2020 года примерно в 16:00 он и его друг сидели на крыльце его частного дома и разговаривали, когда вдруг заметили необычное движение неподалеку от придорожной аптеки рядом с шоссе Hillside Rd. Нечто темное и слишком крупное для человека двигалось в сторону поворота на шоссе Кламат-Ривер. В бинокль очевидцы ясно рассмотрели “большого черного Снежного человека”, который находился неподалеку от аптеки, а потом скрылся в роще деревьев и пропал.

Вскоре йети вернулся. Теперь его заметили на соседнем поле, быстро бегущим в сторону Кламат-Ривер. Согласно архивам исследователей йети, в районе Хэппи Камп очень часто наблюдаются йети, однако это первый случай, когда его увидели не в лесу, а совсем рядом с человеческим поселением и на открытом пространстве.

Вскоре позвонил второй очевидец, что живет в округе Эри, штат Нью-Йорк, и заведует семейным кемпингом. Ему стали сообщать о странной активности вокруг лагеря, и после этого он своими глазами увидел йети ростом свыше 2 метров. Это случилось днем после обеда, когда мужчина вышел на улицу, чтобы проверить почтовый ящик. Внезапно он увидел как неподалеку от него из леса вышел волосатый человекоподобный гигант, в три шага пересек дорогу и снова скрылся в лесу.

Когда он рассказал об этом своему брату-охотнику, тот пошел в лес, чтобы попытаться найти следы йети (или его самого), и вскоре обнаружил там так называемое “спальное место” – сваленные кучей сломанные ветки, сильно придавленные каким-то очень крупным животным. Судя по многим признакам, это “гнездо”было совсем свежим, а лоси или медведи таких гнезд не сооружают. Также очевидец сообщил, что с недавних пор по ночам из леса часто слышны сильные стуки по стволам деревьев, а еще какие-то необычные животные крики, которые он не смог приписать определенному животному.

В связи с этим исследователь Лон Стриклер озадачился вопросом, могли ли йети выйти так близко к человеческим поселениям из-за того, что люди во время эпидемии стали сидеть по домам и меньше ходить по улицам? Многие дикие животные, к примеру лисы или еноты, именно из-за самоизоляции людей стали все чаще забредать в города, а в Сан-Франциско по обезлюдевшим улицам бегали койоты. Может быть и йети почувствовали свободу?