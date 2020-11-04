 

Мнения: США будут на стороне мичиганских гопников

04.11.2020, 23:48, Новости дня

Интересно, что не сбываются и ожидания демократов об установлении контроля над сенатом. И на выборах в палату представителей тоже у демократов все не очень. На подсчете в подавляющем большинстве колеблющихся округов впереди республиканцы, есть потери и в тех округах, где лидерство демократов казалось неоспоримым.

Интересно, что не сбываются и ожидания демократов об установлении контроля над сенатом. И на выборах в палату представителей тоже у демократов все не очень. На подсчете в подавляющем большинстве колеблющихся округов впереди республиканцы, есть потери и в тех округах, где лидерство демократов казалось неоспоримым.

Катастрофа даже не в проблемах Байдена, а именно в том, что демократы массово, повсеместно (и на побережьях тоже, кстати) и неожиданно для социологов теряют «свое». Проблема, то есть, совсем не в Байдене, социально одобряемые ответы – это не только ответы «против Трампа», а досрочка и почтовое голосование – совсем не решение для демократов.

Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Именно через него описываются и решаются проблемы экономики, социальной политики, доступа к здравоохранению и вообще практически все, включая расовые проблемы. (Мы помним, что бедные и небелые болеют/умирают в США порядково чаще, чем жители богатых пригородов.)

И история «сидим дома – спасаем жизни», «маска – это твой долг перед уязвимыми», «а что плохого в дистанционке – руководить можно и по зуму» проигрывает митингам на десятки и сотни тысяч человек, обычным поведенческим практикам миллионов обычных людей и вообще всему тому, о чем девять месяцев говорили, что «к этому человечество больше никогда не вернется в любом случае».

Ставка демократов на мнение условной науки (на самом деле не науки, а «эпидемиологов» на госслужбе) – а одно из последних «ударных» выступлений Байдена/Харрис было про это все – «маски, карантины, отслеживание контактов, ответственное поведение, бесплатная вакцина, профит» – оказалась неудачной несмотря даже на обещание помощи и поддержки запертым.

Позиция «давайте жить здесь, сейчас и как привыкли, заболели – так лечиться будем, как Трамп, а померли – так все помрут рано или поздно» побеждает, пусть и является «социально неодобряемой» в опросах. И это большой привет карантинным политикам по всему миру.

Общественное мнение (тайно) и результаты голосований (открыто) будут на стороне мичиганских гопников – горе-террористов, которые собирались похитить своего губернатора за то, что она повелела закрыть на карантин их любимую качалку, да погрязли в разговорах под пивасик, как это сподручней сделать, и слили свой искрометный план тайному агенту.

И именно это, пожалуй, важнейший урок того, что происходит в США сейчас.

Источник: Блог Глеба Кузнецова

Теги: 

Джо Байден
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выборы президента США
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Дональд Трамп



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