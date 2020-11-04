 

«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в футбольной Лиге чемпионов

04.11.2020, 23:48, Новости дня

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между футболистами «Зенита» и «Лацио» завершился вничью, сообщают информационные агентства.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Голы забили Александр Ерохин («Зенит») и Филипе Кайседо («Лацио»). Российский клуб занимает последнее место в группе F после трех матчей. «Лацио» лидирует, «Брюгге» и «Боруссия» сыграют в среду в Бельгии, передает ТАСС.

Напомним, впервые в российской истории в групповом этапе Лиги чемпионов играют сразу три российские команды: «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».  Однако пока российские клубы по-прежнему остаются без побед в Лиге чемпионов.



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