Квинтэссенция самообмана – Личное мнение

04.11.2020, 23:20, Разное

Вика Боня припёрлась в Москву пришить к своей полулысой башке чужие патлы.

По неосторожности «Мисс Ахуяска» попала в объектив камеры какого-то плохого человека.

И вот — результат:



Фото: Соцсети

Слева Вика — в своём Эскортограме, слева — в реальности.

Я напряглась.

Раньше мне казалось, что Боня просто тупая. Да, я знала, что она жёстко фотошопит свои фотографии. Да, подозревала, что у неё — нашпигованное филлерами лицо-подушка.

Но тут не просто «подушка» и отсутствие фотошопа. Тут — нездоровый, на мой взгляд, образ жизни.

Сорокалетняя Боня из Монако выглядит, как пятидесятилетняя женщина очень трудной судьбы.

Щёки — как у бурундука поджимают опухшие поросячьи глазки. Скул нет. Лицо похоже на промасленный блин.

И этот человек объявил себя экспертом по красоте и здоровому образу жизни?

Бонька стрижёт капусту на авторских марафонах, впаривая дебилкам безоперационные способы увеличения губ и скульптурирования лица, а сама выглядит, как алкоголичка со стажем.



Фото: Соцсети

Это и называется ахуяска головного мозга. В зеркале — жестокая и беспощадная правда жизни, а в своих собственных фантазиях ты — по-прежнему сексуальная цыпочка. На пятом десятке лет, да.

Квинтэссенция самообмана.

В чём обманываете себя вы? Будьте честны в комментариях, пожалуйста.