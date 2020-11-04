Квинтэссенция самообмана – Личное мнение
04.11.2020, 23:20, Разное
Вика Боня припёрлась в Москву пришить к своей полулысой башке чужие патлы.
По неосторожности «Мисс Ахуяска» попала в объектив камеры какого-то плохого человека.
И вот — результат:
Фото: Соцсети
Слева Вика — в своём Эскортограме, слева — в реальности.
Я напряглась.
Раньше мне казалось, что Боня просто тупая. Да, я знала, что она жёстко фотошопит свои фотографии. Да, подозревала, что у неё — нашпигованное филлерами лицо-подушка.
Но тут не просто «подушка» и отсутствие фотошопа. Тут — нездоровый, на мой взгляд, образ жизни.
Сорокалетняя Боня из Монако выглядит, как пятидесятилетняя женщина очень трудной судьбы.
Щёки — как у бурундука поджимают опухшие поросячьи глазки. Скул нет. Лицо похоже на промасленный блин.
И этот человек объявил себя экспертом по красоте и здоровому образу жизни?
Бонька стрижёт капусту на авторских марафонах, впаривая дебилкам безоперационные способы увеличения губ и скульптурирования лица, а сама выглядит, как алкоголичка со стажем.
Фото: Соцсети
Это и называется ахуяска головного мозга. В зеркале — жестокая и беспощадная правда жизни, а в своих собственных фантазиях ты — по-прежнему сексуальная цыпочка. На пятом десятке лет, да.
Квинтэссенция самообмана.
В чём обманываете себя вы? Будьте честны в комментариях, пожалуйста.
Источник: Лена Миро
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