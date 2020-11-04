Мнение: Письмо: “Из рук все сыпется”

04.11.2020, 23:10, Разное

Вот в прошлом письме автор хоть и пишет, что “подыхает”, но рефлексия все равно нулевая, не понимает, что у нее внутри происходит и вспомнить не может почему.

А вот у этой автора рефлексия появилась, жаль поздновато.

dash_ulja

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь на разбор моего письма. Я третий раз замужем. Из предыдущих браков я уходила в новые отношения, как сейчас, вижу из дисбаланса, когда мужчине было совсем невмоготу от моего штурманства и скалок. По одному ребёнку в каждом браке. Я обычная, фигура спортивная, люблю джинсы и кроссовки, раньше работала на телевидении, было очень много командировок, в этом году ушла на фриланс, есть проект -работы много, нет проекта – сижу дома.

Детям 20 и 13. Живут со мной. Третий официальный брак длится уже 7 лет.

Муж приехал из Севастополя через пару месяцев после знакомства. Я влюбилась в него на регате, он много шутил и я все время смеялась. Дома ждал кислый муж, а я тогда совсем зарвалась и даже не чувствовала, сколько он для меня делает. Я посмотрела на это и сказала, что сниму квартиру неподалёку, потому что его мама помогала с детьми, и съезжаю. А ещё через несколько дней прилетел нынешний муж. Естественно, с работой у него было не все гладко. Работал, где только получится. Я сначала вообще не понимала, насколько он мне дорог. Обращалась с ним плохо. А себя ощущала богиней.

(Ушла от кислого мужа к остроумному и веселому любовнику. На любовника тоже смотрела сверху, значимость его не рефлексировала, но он и по ОЗ отставал)

В общем, потом к нам приехал его сын, я сначала поддержала мужа с этой идеей. А потом не знаю, чего у меня не хватило, я стала упрекать его тем, что мне тяжело. Потом у него случилась командировка на дальний восток, я как бы отлепилась от него мысленно. Но сделала, видимо, неправильно. Так как у меня стали появляться мысли, что я такая сильная и сама все могу. Бегать начала, плавать в проруби.

(Да, как вообразят себя сильными и независимыми, так хоть туши свет. Самое плохое – разгребать последствия своих же понтов и косяков на основе понтов)

Деньги он присылал, я тоже работала. На Новый год он приехал и мы поругались, не помню из-за чего. Потом он улетел до весны. А весной он прилетел и я смотрю на него и думаю, что он совсем меня не любит и секс был такой вяленький. И я психанула. Ко мне по пьяни подкатывал друг брата, ну и после вот этого всего дома, я с ним переспала. Потом он хотел, чтобы на ночь осталась, так я у него зависла на пару дней. Потом он хотел, чтобы я мужу сказала, что все серьезно, а на деле, думаю, что ничего серьезного он себе со мной не представлял.

(Вот это “уходи от мужа” и “роди мне ребенка” некоторые мужчины говорят, чтобы разогреть, завести и порадовать женщин. Вроде автор это понимает, если не кокетничает)

Я ещё ребёнка хотела и мне было немного все равно, будет продолжение или нет. Я тогда приехала домой и сказала, что больше так не могу, хочу, чтобы меня любили, хочу ещё ребёнка. А ты, мол, не любишь и я ухожу. Стала собирать вещи. Думала, у того парня перекантуюсь пару дней, а там надо думать, куда и как переезжать. Муж меня остановил, стал просить откатить все назад. Я подумала немного и решила, что ладно, давай пробовать. Тому парню он сам позвонил и сказал, чтобы он отстал. Он и отстал.

Потом были несколько месяцев ревности мужа. И потом, что-то произошло, он стал ко мне придираться. Я как-будто раздражала его. Возможно он стал жалеть, что я осталась в его жизни.

(Это правильная самооценка, без короны. Только жалеет он не о том, что она осталась, а что он уговаривал остаться после измены и не получил никакой компенсации)

Весной был карантин и мы вдвоём сидели на даче, катались на мотоцикле. А летом я ушла с работы. И теперь он меня содержит, я что-то зарабатываю, но ,пока что, это новый профиль для меня и имя пока никто не знает. Сейчас муж в командировке. Недавно у меня был тяжелый проект в Москве и после него я приперлась к мужу. Прожила у него неделю, потом он психанул, что мешаю ему и неудобно, и попросил меня уехать домой. Я только потом вспомнила, что он мне говорил по телефону, что с приездом идея не очень. А я его даже не услышала.

Потом он говорил мне, что так больно, как я ему, он мне никогда не сделает. Я вернулась домой и меня штормит. Получается, он размышляет, как меня лучше бросить или, чтобы сама ушла. Меня теперь все время качает. Кажется, что у него кто-то есть.

Понимаю, что не в моих интересах с ним ссориться, надо заткнуться и делать, как ему комфортно, а самой вставать опять на ноги. Только сейчас я почувствовала, что хочу с ним прожить всю жизнь и он мне очень дорог. Есть интересный проект, знаю, что ,если хорошо сделаю, будет ощутимая строчка в портфолио. Только рук все сыплется. Вообще не могу собраться и мысли все у мужа.

(Надо как-то собраться, делать проект. При падающей значимости опираться на мужа материально – это очень плохая идея. Пусть он увидит, что у вас все нормально, а вы хотите быть с ним, не опору в нем ищете, а любите его. Это даст шанс вашим отношениям. Нельзя накручивать себя и самое главное – не кормить корону независимого сокровища, чтобы не допускать косяков. Бросит, значит бросит, но повода вы не должны ему давать. Относитесь к нему максимально хорошо, ничего не тяните. Это самое экологичное и разумное, что вы можете сделать)