 

Байден обходит Трампа в важном для победы штате Мичиган

04.11.2020, 23:08, Новости дня

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит президента Дональда Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%, свидетельствуют результаты голосования.

На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%. В этом штате разыгрывается 16 голосов выборщиков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.



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