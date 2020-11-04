Немецкий эксперт сказал, на кого ставит ЕС в американских выборах

04.11.2020, 23:08, Новости дня

«Евросоюз будет приветствовать не столько победу Джо Байдена, сколько то, что Трамп покинет Белый дом. Можно сказать, что некоторые политики буквально молятся об этом», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя реакцию ЕС на выборы президента США.

«Европейским элитам однозначно выгодна победа Джо Байдена. Руководство ЕС и лидеры отдельных стран Европы фактически вмешивались в американские выборы. В Европарламенте открыто, а в Еврокомиссии и правительствах стран ЕС чуть более завуалированно говорили о том, что видят в Дональде Трампе большую проблему. Есть представление о том, что Трамп раскалывает Европу, неправильно выстраивает отношения США с государствами-партнерами», – отметил германский политолог Александр Рар.

В среду Еврокомиссия (ЕК) выступила с предельно дипломатичным заявлением относительно выборов президента США. Евросоюз не будет комментировать ситуацию до оглашения итоговых результатов и призывает доверять американским властям в подсчете голосов, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

Вместе с тем официальный представитель Бундестага Норберт Рёнтген открыто заявил: вторая победа Трампа «станет для нас фундаментальным вызовом, к которому мы не готовы». Германия не готова работать с Трампом еще четыре года, немцы рассчитывали на чистую победу Байдена, а нынешнее положение дел, когда голоса распределились примерно поровну, стало для Берлина неожиданностью, цитировал Рёнтгена RT в своем Telegram-канале.

«Евросоюз будет приветствовать не столько победу Байдена, сколько то, что Трамп покинет Белый дом. Можно сказать, что некоторые политики буквально молятся о том, что его там не будет, – подчеркнул Рар. – Они считают – возможно, наивно – что с уходом Трампа взаимоотношения между Европейским союзом и Америкой станут снова безоблачными».

По оценке собеседника, показателем отношения элит Старого Света к американским выборам можно считать то, как в немецких и других европейских изданиях освещали ход голосования. «Был настоящий шок, когда из Соединенных Штатов приходили сообщения о том, что у Трампа есть высокие шансы на победу, или, по крайней мере, что на выборах создалась патовая ситуация, – заметил Рар. – Во время президентской кампании в США европейские эксперты и политики, анализируя предвыборные соцопросы американцев, приходили к выводу, что у Трампа нет надежды на переизбрание. Но то, как шло голосование, подорвало эту уверенность».

При этом, по мнению собеседника, выборы президента США в очередной раз выявили внутриевропейский раскол. Рар отмечает: то, что премьер-министр Словении еще до оглашения итогов голосования поздравил Трампа с победой на выборах – это не только забавный казус, связанный с происхождением первой леди США (Мелания Трамп родом из Словении). «В случае переизбрания нынешнего президента мы увидим, что первые поздравления пойдут из Польши и других восточноевропейских стран, – полагает немецкий политолог. – Восточная Европа, безусловно, предпочитает Трампа, в отличие от западноевропейских элит, приверженных либеральным ценностям, для которых нынешний президент США стал идеологическим врагом».

«Несомненно, Европа выиграла бы больше всех от победы Байдена и потеряла бы больше других в случае переизбрания Трампа», – цитировал ТАСС публикацию парижской Le Monde. Французское издание указывает – европейские политики надеются на то, что Байден подтвердил поддержку 5-й статьи Североатлантического договора (коллективная безопасность стран НАТО), которая была поставлена под вопрос Трампом.

«Если бы европейцы имели возможность принять участие в президентских выборах в США, то Джозеф Байден просто подавил бы своими результатами Дональда Трампа», – утверждает Le Figaro. Наибольшей поддержкой Байден пользуется в Германии (66% согласно соцопросам), отмечает парижское издание, ссылаясь на данные октябрьского исследования социологической службы BVA. В поддержку Трампа же высказались не более 8% немцев. Чуть выше уровень популярности действующего президента США в Италии (15%), но и здесь победителем выходит Байден.

В среду вечером стало известно, что Байден обходит Трампа в важном для победы на президентских выборах штате Мичиган. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Напомним, выборы в Соединенных Штатах официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.