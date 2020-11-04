WSJ – в ОПЕК задумались о новом сокращении добычи нефти на фоне пандемии

04.11.2020, 23:00, Новости дня

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают дальнейшее снижение добычи нефти. Странам приходится всерьёз рассматривать этот шаг из-за второй волны коронавируса и вызванного ею падения спроса на энергоносители, пишет The Wall Street Journal.



Reuters

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность ещё сильнее сократить добычу нефти. Эта идея возникла на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19 на Западе и новых экономических ограничений в Европе, которые могут привести к дальнейшему снижению спроса на энергоносители, пишет The Wall Street Journal.

Ранее возглавляемый Саудовской Аравией картель и десять стран во главе с Россией договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в день. Стороны пошли на соглашение после того, как первая вспышка нового коронавируса вызвала экономический спад по всему миру, приостановку авиасообщения и движения общественного транспорта, а также закрытие офисов и фабрик.

Согласно договору, его участники должны возвращаться к привычным показателям постепенно, увеличивая ежедневную добычу нефти на 2 миллионов баррелей каждые шесть месяцев. Они исходили из предположения, что худший этап пандемии минует до конца этого года.

Летом группа сделала первый шаг, установленный в рамках соглашения. Ожидалось, что следующий этап увеличения добычи на 2 миллионов баррелей в день начнется в январе, поясняет издание.

Но в прошлом месяце The Wall Street Journal стало известно, что Саудовская Аравия и другие страны начали обсуждать, а не стоит ли отложить «открытие кранов» на три месяца. По словам официальных лиц ОПЕК, сейчас такой сценарий становится всё более вероятным. Саудовская Аравия и другие члены картеля также рассматривают новые сокращения как один из нескольких вариантов решения проблемы низкого спроса.

Обсуждения начались после того, как фьючерсы на нефть в США на прошлой неделе достигли $ 36,17 — самого низкого уровня с начала июня. Они опустились на 40% по сравнению с началом года.

По данным Международного валютного фонда, цены на чёрное золото остаются примерно вдвое ниже, чем требуется Саудовской Аравии для сбалансирования своих расходов в этом году. Ранее её государственная компания Aramco пообещала выплатить обычные квартальные дивиденды в размере $18,75 млрд, несмотря на то, что за этот период её выручка составила только $12,4 млрд.

Аналитики считают, что рост цен также сдерживает быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, которая сейчас составляет 800 тыс баррелей в день, то есть в восемь раз выше, чем в конце сентября. В стране недавно вновь открылись месторождения и порты после перемирия между враждующими группировками.

Россия, «важнейший союзник картеля на нефтяном рынке», поначалу неохотно соглашалась отложить восстановление добычи. Однако, по словам знакомого с вопросом чиновника, Москва теперь допускает сохранения ограничений после консультаций с российскими нефтяными компаниями.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты — ключевой голос ОПЕК и, как правило, верный союзник Саудовской Аравии — по-прежнему не хотят откладывать восстановление добычи. Даже несмотря на то, что королевство оказало на них давление с целью соблюдения согласованных ранее сокращений, обращает внимание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.