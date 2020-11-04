Мнение: Оставим Россию в покое

04.11.2020, 22:50, Разное

Сегодняшний день в кои-то веки оправдывает свое название: это и впрямь “День всенародного единства”… с Трампом. “Боление” всеобщее, которое, судя по всему, как раз к вечеру и должно перейти в празднование. Лепота!

Правда, с удивлением узнал, что самые упертые “националисты” и сегодня где-то там в Марьино собрались на Русский марш. Хоть бы хоругви там с Трампом несли – но не дождешься, конечно, остроумия не хватит. Будут просто орать друг другу “Слава России”…

А мне, откровенно говоря, В ПРИНЦИПЕ не нравится выкрик “Слава России!”, используемый в качестве приветствия. Есть в этом что-то глубоко фальшивое.

Ну что, неужели два человека, встречающиеся ПРОСТО ТАК, должны думать о государстве и о его славе? Государство, в конце концов, – ЛЮБОЕ! – тупой монстр, и забота о его “славе” никак не может быть первым приоритетом для нормальных людей, встречающихся в нормальной обстановке.

Достала уже, откровенно говоря, эта вечно культивируемая и насаждаемая в России, как картошка, “забота наша простая, забота наша такая – жила бы страна родная, и нету других забот…”

И “НЕТУ других забот…”! Каково?! Действительно – а какие ж еще могут быть заботы?

“Раньше думай о Родине, а потом о себе!” Да с какой стати?! Что у нас – перманентная война? КОГО С КЕМ?

Старое доброе “здравствуй!” – намного человечней. “Будь здоров” то есть: благожелательно и добродушно.

Нет, государственникам определенно надо дать укорот. Поменьше надо бы “любить Родину”, побольше – думать о здравии ближних своих. Так оно, кстати, и для Родины лучше будет.