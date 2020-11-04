Пассажирский автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде

04.11.2020, 22:48, Новости дня

В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ГИБДД УМВД по городу.

Указывается, что водитель «не справился с управлением». Произошел «съезд с проезжей части», автобус врезался в здание НовГУ. Жертвами ДТП стали два человека, кроме того, есть пострадавшие. В дежурную часть о ДТП сообщили в 21.45, передает ТАСС.