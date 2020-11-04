Штаб Трампа попросил денег для защиты выборов в США

04.11.2020, 22:48, Новости дня

Команде действующего президента США нужны средства, чтобы не позволить демократам «украсть выборы», сообщил штаб Дональда Трампа.

Штаб заявил: «Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов». Команда Трампа обвинила Демократическую партию США в попытке «украсть эти выборы». Подчеркивается, что «президент нуждается в помощи». Штаб при этом опубликовал ссылку на сайт, где можно сделать пожертвования, передает РИА «Новости».