 

Штаб Трампа попросил денег для защиты выборов в США

04.11.2020, 22:48, Новости дня

Команде действующего президента США нужны средства, чтобы не позволить демократам «украсть выборы», сообщил штаб Дональда Трампа.

Штаб заявил: «Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов». Команда Трампа обвинила Демократическую партию США в попытке «украсть эти выборы». Подчеркивается, что «президент нуждается в помощи». Штаб при этом опубликовал ссылку на сайт, где можно сделать пожертвования, передает РИА «Новости».



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