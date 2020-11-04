 

Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году в рамках борьбы с изменениями климата

04.11.2020, 22:35, Новости дня

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года к 2030 году. Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

“Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ”, – говорится в тексте указа.

Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить стратегию социально-экономического развития России до 2050 года с низким уровнем выбросов СО2.

Поручение дано в рамках реализации Парижского соглашения, к которому Россия присоединилась в сентябре 2019 года.

Сегодня из Парижского климатического соглашения завершили выход США. Такое решение три года назад принял президент Дональд Трамп.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали около 200 стран, в том числе Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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