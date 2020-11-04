Штаб Трампа через суд требует приостановить подсчет голосов в Мичигане

04.11.2020, 22:35, Новости дня

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Апелляционный суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов в штате. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Трампа Билла Степьена.

По словам Степьена, штабу Трампа не предоставили доступ к местам подсчета голосов для наблюдения за вскрытием бюллетеней и процессом подсчета. Из-за этого был подан иск в суд с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен доступ представителям штаба.

“Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа. Президент Трамп стремится к тому, чтобы все законные голоса учитывались в Мичигане и повсюду”, – добавил Степьен.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В Висконсине, по данным CNN, Байден уже победил по количеству голосов избирателей, а во Флориде большинство у Трампа.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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