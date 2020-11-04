 

Штаб Трампа через суд требует приостановить подсчет голосов в Мичигане

04.11.2020, 22:35, Новости дня

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Апелляционный суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов в штате. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Трампа Билла Степьена.

По словам Степьена, штабу Трампа не предоставили доступ к местам подсчета голосов для наблюдения за вскрытием бюллетеней и процессом подсчета. Из-за этого был подан иск в суд с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен доступ представителям штаба.

“Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа. Президент Трамп стремится к тому, чтобы все законные голоса учитывались в Мичигане и повсюду”, – добавил Степьен.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца и нынешнего президента Дональда Трампа и демократа и экс-вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.

Издание Vox сегодня написало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины. В Висконсине, по данным CNN, Байден уже победил по количеству голосов избирателей, а во Флориде большинство у Трампа.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков, они будут голосовать позже. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Трамп пообещал быстрое возрождение экономики

21.09 / В продаже появился Mercedes Maybach S650 с пробегом 65 км

25.06 / Bloomberg заявило о сокращении экспорта нефти Urals в июле на 40%

21.10 / Стартовал второй этап исследования моржей на Ямале

17.07 / «Британские авиалинии» избавились от всех Boeing 747

20.09 / КСИР Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе

12.08 / В РФ подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

12.08 / В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 182 человек

28.06 / Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

12.10 / Президент Мексики призвал Папу Римского извиниться перед коренными народами Америки за злодеяния конкистадоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска