Мнение: Вкусы и цены

04.11.2020, 22:25, Разное

Художник Дмитрий Гутов иронизирует:

ДЛЯ ВАС ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

С просторов интернета пришла информация полезная как для художников, так и для торговцев прекрасным.

Не могу не поделиться.

1. Яркие цвета продаются лучше, чем блеклые.

2. Горизонтальные картины – лучше, чем вертикальные.

3. Обнаженная натура продается дороже, чем скромность, а обнаженное женское тело – дороже, чем мужское.

4. Женскую головку купят, мужскую вряд ли.

5. Никогда не продастся портрет старика или старухи.

6. Натюрморт с цветами стоит дороже, чем натюрморт с фруктами, а роза – дороже, чем хризантема.

7. Спокойная вода на картине увеличивает её стоимость; бурная вода уменьшает.

8. Корабли добавляют цену, но кораблекрушение стоимость уменьшит.

9. Чистокровные собаки дороже дворняжек, изображения скаковых лошадей предпочтительнее упряжных.

10. Дичь оценивается тем выше, чем дороже обходится охота на неё, поэтому, рябчик втрое дороже утки.

11. Картины с коровами никогда не продаются по хорошей цене.

Всех обнимаю.

Источник: фбук

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В комментариях там пир духа и парад остроумия,

но как печально сказал мне один знакомый антиквар "увы, все так".