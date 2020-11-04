Мнение: Как начиналась русофобия в США, дефицит кибербезопасности и россиянин Сноуден

04.11.2020, 22:20, Разное

1. Отношения между США и Россией испортились, по большому счёту, только в 20 веке. До этого Россия косвенно помогала США во время войны за независимость и гражданской войны. Потом мы продали американцам Аляску, чтобы она не досталась британцам. Однако затем США выпустили к нам Троцкого, власть в России захватили большевики, и всё пошло наперекосяк:

https://lenta.ru/articles/2020/11/03/myth4

Образ «злого русского» появился в Америке не сразу. По словам американиста, эксперта РСМД Алексея Наумова, в XIX веке американцы относились к России вполне положительно: “Для американцев Россия была дикой, варварской и непонятной. Но она казалась им близким государством — «соединёнными штатами России»”.

К тому же до Первой мировой войны США мало интересовались происходящим в Старом Свете, и лишь с ее началом поняли необходимость вмешательства в европейскую политику. Первым толчком к этому стала Русско-японская война. Америка рассматривала тогда Россию, по словам Наумова, «как Голиафа, напавшего на “восточного янки”-Давида». <…>

Но все в один миг изменила Октябрьская революция. После нее США, опасаясь повторения коммунистического переворота, начали открыто занимать антисоветскую позицию.

Антагонистическое отношение к советской России сложилось со стороны Запада достаточно быстро. Расстрел царской семьи и первые беженцы-эмигранты лишь подогрели настроения западной элиты. К тому же еще до образования СССР большевики открыто говорили о необходимости противостояния капитализму и мировой социалистической революции.

Тогда же на Западе набирали силу рабочие движения, профсоюзы. В 1918-1919 годах во всех забастовках видели руку коммунистов — а их направляли, как считали политики, конечно же, большевики.

Так началась первая волна поиска «красной угрозы» — именно в начале XX века, после революции, а не в середине, как это зачастую принято считать.

(Подпись на картинке: «Красный айсберг».)

2. К вопросу о том, на кого учиться, и кто будет особенно востребован на рынке труда в ближайшее время:

https://lenta.ru/news/2020/11/02/kiber/

Эксперты раскрыли дефицитную в 2021 году профессию. В течение следующего года почти половина мировых и российских компаний планирует увеличить численность специалистов по направлению кибербезопасности. Об этом говорится в исследовании международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), с результатами ознакомился РБК.

Значительная часть компаний — 51 процент в мире и 42 процента в России — планируют увеличивать штат сотрудников в области кибербезопасности.

В условиях пандемии коронавируса многим организациям пришлось пересмотреть и переосмыслить стратегии обеспечения кибербезопасности, отметил партнер, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Виталий Соколов. Он добавил, что почти все участники опроса (96 процентов) заявили о готовности это сделать.

3. Известный специалист по кибербезопасности Эдвард Сноуден таки подал документы на получение российского гражданства:

https://www.rbc.ru/politics/02/11/2020/5f9f9b759a7947288c53db3a

Когда он станет российским гражданином, его уже точно не смогут экстрадировать в США – выдавать российских граждан нельзя, это противоречит Конституции. Однако беглого программиста американских спецслужб и так никто не собирается выдавать.

Сноуден объясняет своё решение тем, что у него скоро родится ребёнок. Что ж, видно, что человек потихоньку обустраивается в России.