Финал «Большой перемены» завершился праздником в честь Дня народного единства

04.11.2020, 22:08, Новости дня

В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В честь Дня народного единства для участников конкурса был организован праздник творчества и спорта «Город мастеров», объединивший всех финалистов. В его рамках одновременно на шести площадках прошли 34 творческих и познавательных мастер-класса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Так, кружок робототехники представил последние разработки, созданные артековцами, кружок МЧС провел мастер-классы по спасательному делу и тушению пожаров, а вожатые лагерей научили конкурсантов «Большой перемены» знаменитым артековским танцам «Бим-Бом», «Твенти-Твенти», «Коломийка», «Порушка». Кроме того, в рамках акции «Россия в единстве» финалисты создали триколор из 1500 лент.

«Лучшие школьники со всей нашей страны в завершающий день уникального конкурса «Большая перемена» приняли участие в торжествах, посвященных Дню народного единства. Самую многонациональную страну детства «Артек» можно смело назвать Россией в миниатюре. Уверен, в «Артеке» все дети ощущают себя большой и дружной семьей. Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья жить в большой и сильной стране. В этом и есть смысл сегодняшнего большого праздника. Сегодня всех нас объединили дружба, творчество и спорт, и это чувство единения ребята увезут с собой в разные уголки России», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября. Во вторник были объявлены имена 600 победителей конкурса: 300 учеников 9-10 классов и 300 11-классников. Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Также 20 школам вручили по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1200 человек) смогут поехать в «Артек», а педагоги, подготовившие победителей, получат по 150 тыс. рублей, путевки в отель «Мрия» и возможность пройти образовательные курсы.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.