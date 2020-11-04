 

Байден объявил о создании фонда по защите выборов в США

04.11.2020, 22:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал делать пожертвования в созданный фонд защиты выборов Biden Fight Fund («Фонд борьбы Байдена»).

Он объявил о старте «крупнейшей инициативы по защите выборов», которая должна «гарантировать подсчет каждого голоса». По его словам, «не Дональду Трампу решать исход выборов – это делает американский народ». Байден призвал «сделать пожертвование и поддержать» новый Biden Fight Fund. На сайте фонда написано, что «пожертвование критически важно сейчас для избрания Джо, Камалы и демократов по всей стране», передают РИА «Новости» и ТАСС.



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