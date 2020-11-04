«Мама спала под кроватью на полу»

04.11.2020, 22:00, Разное

Что происходило в томской МСЧ №2 в последние дни.

Видео из приемного покоя второй Медико-санитарной части, где лечат пациентов с коронавирусом, взбудоражило жителей Томска. Мы видим, что в коридорах госпиталя не осталось мест под койки, некоторые пациенты сидят на стульях и полу. Власти Томской области объяснили происходящее наплывом пациентом. По их данным, в выходные в МСЧ в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек. Что происходило в медсанчасти в последние несколько дней и как главный врач комментирует произошедшее? Об этом — в материале ТВ2, который «Новая газета» перепечатывает в рамках объединения «Синдикат-100». Мы продолжим публиковать известия о ситуации в российских больницах в связи с пандемией COVID.

«Как дошли до такого»

«Моя мама сейчас там лежит. 1 ноября около 17 часов по скорой отвезли в МСЧ № 2. Маме 70 лет, она ветеран труда. Была сделана компьютерная томография — двусторонняя пневмония около 56 %, легочная гипертензия второй степени. Температура под 39 две с половиной недели. Человек вымотан, сил нет. Мама 20 часов сидела в коридоре и ждала медицинской помощи. У меня брат только выписался после ковида, полторы недели назад тоже по скорой привезли в МСЧ № 2, положили в коридоре, рядом с туалетом. Тонкое, короткое покрывало дали, морозило всю ночь. Думали это днище. Моя мать, заслуженный человек, вырастившая в одиночку двух сыновей, бабушка четырех внучек, спала под кроватью на полу. Дозвониться куда-то по горячим линиям невозможно.

Если дозваниваешься, то просто говорят, что ничем не могут помочь…» — пишет Евгений.

Такие сообщения редакция ТВ2 за последние несколько дней получала в большом количестве. Обеспокоенные состоянием родственников люди писали в соцсети, на почту. Большая часть сообщений касалась условий госпитализации пациентов.

Так, маму Ирины увезли в медсанчасть 1 ноября. Перед этим семья сделала платно все анализы, прошла компьютерную томографию.

«Мама все равно попала в распределитель. Там был целый поток людей, которых почему-то везли в одно место. Люди были вынуждены на одной кушетке проводить целую ночь, хотя были очень тяжелые пациенты. Большинству за 70 лет», — рассказывает Ирина.

Их семья хотела передать в медсанчасть одеяло или плед, но передачу не приняли, сославшись на правила. Согласно им, передачи возможны только с 16.00 до 19.00.

«Пациенты в фильтре не оформлены, а поэтому им не положены ни одеяло, ни вода, ни еда. Получается, что люди в тяжелом состоянии вынуждены много времени проводить в дико некомфортных условиях.

Мне кажется, что это очень сильно сказывается на здоровье. У нас мама ночь почти не спала. Утром она практически не могла говорить. Это очень тяжело, даже молодому человеку», — говорит Ирина.

Лечащего врача ее маме назначили на следующий день, 2 ноября.

«Старики часто терпят до последнего, надеются вылечиться дома. Но в той же медсанчасти сразу лечение не назначили, и не совсем понятно, почему. Потому что привезли человека, он задыхается, логично, что ему сразу дадут кислород или поставят укол. Но нет. Лечение назначили только на следующий день».

Сейчас гражданка госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.

Фильтрационная зона медсанчасти № 2. Пожилые люди с симптомами ковид сидят без защитных средств друг рядом с другом и размещаются на полу (!)«Люди в панике»

30 октября главный врач медсанчасти Алексей Михленко дал интервью каналу ГТРК-Томск. В своем интервью Михленко объяснил, что многие люди паникуют и несмотря на то, что могли бы лечиться дома, настаивают на госпитализации в медсанчасти.

Приводим расшифровку интервью.

— Что изменилось по сравнению с первой волной коронавирусной инфекции? Стало ли больше тяжелых больных? И какова сейчас ситуация среди медиков?

— У медиков совершенно другая ситуация. К удивлению, обнаружили, что медики тоже могут заболеть. Но это уже другой вопрос. Что касается первой, второй волны, то могу ответить только одно: стало больше испуганных людей — людей в панике, которые штурмуют больницы, приемные покои, поликлиники. И после быстрого обследования чудесным образом выздоравливают.

— Эта паника с чем связана? Как вы считаете?

— Паника связана с тем, что в СМИ эта тема ковида – одна из самых основных. Слава Богу, телевизор некогда смотреть, но то, что удается посмотреть в интернете, плюс специальные сайты, врачебные, информация только одна – ковид. В различных его ипостасях. Люди все это смотрят, читают и видят со всех сторон. Да, об этом предупреждали, что сезонные заболевания могут увеличиваться, что сейчас идет микс инфекций. Но это просто сезонная заболеваемость. И что по большому счету мы имеем дело с обыкновенным гриппом. Это вирус обыкновенного гриппа, с которым мы работаем. Мы прекрасно знаем, кто у нас лежит в отделениях. У нас сейчас основная проблема, между прочим, нековидные больные. Так называемые «зеленые». Это те люди, у которых нет, не было и никогда не будет, наверное, ковида. Эти люди, которые на уровне ОРЗ, тяжелых бронхитов и пневмоний в прошлые года проходили бесследно для поликлиник, сейчас штурмуют скорую помощь и стационары.

Главный врач медсанчасти Алексей Михленко дает интервью ГТРК-Томск

У нас основная проблема: лечить больных не с вирусом, а лечить больных без вируса. Используя все современные методы диагностики, мы находим обострения различных инфекций. А дальше что? Если раньше человек спокойно, дома, тратя минимум сил, времени и средств, чудным образом выздоравливал, то теперь они в стационарах. Понимаете? И количество людей, которые не являются носителем и выделителем вируса, начинает увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Но мы лечим не только ковид, но и другие заболевания, например, пневмонию.

— Есть ли основные признаки того, что вы заболели ковидом? И только в этом случае вызывать скорую.

— Потеря нюха. Это один из основных признаков. Это объективно отличает ковид от остальных инфекций. Хотя доходит до курьеза. Любая респираторная вирусная инфекция – это, прежде всего, насморк. И человек перестает ощущать запахи. И все: паника, ковид, я умираю. Мы же ведем статистику, и скорая за сутки привозит до 350 больных. Из них госпитализируем 80-90, все остальное – паника. При этом у 30-ти положительные анализы. Которые сразу поступают в «красную зону». Человек 50-60 остаются на фильтре, ждут, когда придут анализы. Когда приходят анализы, выясняется, что из фильтра остается «красных» только человек 35. А у остальных то, что раньше называли простым ОРЗ, ОРВИ.

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То, что проблема была, признал и департамент здравоохранения. Власти расширили зону фильтра в Медсанчасти № 2 практически вдвое: с 80 до 150 коек. Также подобные фильтрационные зоны, где определяется диагноз и проводятся диагностические исследования, организовали в Больнице скорой медицинской помощи и Томской районной больнице.

«При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами были оказана необходимая медицинская помощь», — отметил начальник облздрава Сергей Дмитриев.

Министр здравоохранения РФ поручил томскому региональному Управлению Росздравнадзора провести проверку МСЧ № 2. В соцсетях же появились новые фотографии МСЧ № 2, на которых видно, что коридоры медучреждения пусты. Больных, ожидавших очереди, распределили в другие респираторные госпитали.

Сейчас в холле МСЧ №2 Томска

«Маму сегодня полураздетую увезли в Тимирязевскую больницу. Началось какое-то странное перераспределение больных. Видимо, хотят сделать красивую картинку», — рассказал ТВ2 родственник одной из заболевших.

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