Британские ученые определили, почему «Игра престолов» получила фантастическую популярность

04.11.2020, 21:55, Новости дня

Ученые из Уоркского университета (Великобритания) заинтересовались колоссальным успехом сериала «Игра престолов», который снимался в период с 2010 по 2019 год. Исследователи напоминают, что в современном кино и на телевидении сейчас можно найти множество интересных и захватывающих историй. Но творение Джорджа Мартина, показанное на экране, – это нечто особенное.

Оставив гуманитарную составляющую, ученые решили сделать математические расчеты «опорных пунктов», на которых основана «Игра престолов». Оказалось, что здесь много общего с социальными сетями, мегапопулярность которых также трудно объяснить с точки зрения здравого смысла.

Кроме того, творение Джорджа Мартина почти в точности копирует методы, используемые еще в средневековых сагах. Там также есть «маленький секрет», о котором профессиональные литераторы предпочитают умалчивать.