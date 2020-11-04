 

Британская компания выпустила клавиатуру со встроенным компьютером

04.11.2020, 21:55, Новости дня

Технический прогресс ведет к тому, что самым большим в компьютере периферийным устройством останется клавиатура. Британские разработчики представили устройство Raspberry Pi 400, в котором соблюдены именно такие пропорции. Системный блок в нем вмонтирован внутрь клавиатуры.

При этом устройство получило 4-ядерный процессор Broadcom BCM2711, который обеспечивает 4 Гб оперативной памяти. USB-порты расположены в самой клавиатуре.

Стоимость такого гибрида эквивалентна 70 долларам США. Устройство легко переносить, оно оказалось гораздо удобнее, чем ноутбук или большой планшет. Все, что нужно пользователю для работы, это подключить к нему экран, в качестве которого можно использовать и собственный смартфон.



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