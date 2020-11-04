Xiaomi представила компьютер размером с кубик Рубика

04.11.2020, 21:55, Новости дня

Новое устройство так и называется – Ningmei Rubik’s Cube. Компьютер, представленный специалистами компании Xiaomi, отличается хорошими техническими характеристиками, хотя внешне он действительно напоминает кубик Рубика: длина и ширина составляет 62 мм, а высота – 42 мм.

Весит мини-ПК всего 145 г. Однако внутри него установлен процессор Intel, благодаря чему объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а частота – 2,7 ГГц. Основной накопитель добавляет еще 256 Гб.

Охлаждение производится при помощи вентилятора. Мини-комп можно подключить к периферии. Экраном послужит любое устройство: монитор, телевизор или даже проектор. Bluetooth, Wi-Fi и 5G, разумеется, поддерживаются, как и в любом другом современном устройстве такого класса. Стоимость – 185-200 долларов.